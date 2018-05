L'improbable rencontre entre Deadpool et Céline Dion

La chanson

Ashes colle bien au répertoire de la chanteuse québécoise. Il s'agit d'une ballade où le talent vocal de Céline Dion est mis en évidence. Jusque-là, rien de bien surprenant, ses fans peuvent enfin se mettre du nouveau matériel anglophone sous la dent. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec la chanson vient un vidéoclip qui, lui, étonne. Ashes se retrouve sur la bande originale du deuxième chapitre de Deadpool, un des antihéros les plus irrévérencieux du monde de Marvel. Déjà, il est plutôt comique de voir son nom à côté de celui de l'irréprochable Céline Dion. Dans le clip réalisé par David Leitch (Deadpool 2, Atomic Blonde), la diva est sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas et chante entourée de quelques musiciens devant une salle vide. Puis Deadpool - en talons hauts - vient exécuter une danse queer autour d'elle. Ce duo improbable a un effet surréaliste. Une chose est sûre, on ne peut pas reprocher à l'artiste de 50 ans de ne pas être de son époque.

Qui est Deadpool?

Deadpool, Wade Wilson de son vrai nom, est aussi surnommé The Merc with a Mouth, parce qu'il est fort en gueule. Il est très grossier et ne laisse passer aucune occasion de lancer une blague salace. Deadpool est un ancien soldat des forces spéciales, devenu mercenaire sans affiliation, qui flirte tantôt avec les mutants des X-Men, tantôt avec des criminels. Comme Wolverine, c'est un mutant doté d'un pouvoir de guérison quasi instantané: aucune blessure ne lui est mortelle. Sa mutation a été induite en laboratoire par un service secret du gouvernement et a eu comme effet secondaire de le défigurer. Dans ce deuxième film, il crée une super-équipe, la X-Force, pour l'aider à combattre Cable, un puissant mutant, fils de Cyclops qui deviendra par la suite son allié.

Les héros canadiens

Deadpool est irrévérencieux, grande gueule et... canadien! Tout comme le comédien qui l'incarne, Ryan Reynolds, natif de Vancouver. Celui-ci a toujours été un grand admirateur de cet antihéros et a déplacé des montagnes pour porter son histoire au grand écran. Après plus de 10 ans d'efforts et une première apparition peu convaincante du personnage dans X-Men Origins: Wolverine, le Deadpool de Ryan Reynolds a pris l'affiche en février 2016 et a amassé plus 780 millions au box-office mondial. Et voilà qu'une autre Canadienne s'ajoute à cette saga. Céline Dion est invitée à chanter et à ajouter sa folie au monde de Marvel. Pour la petite histoire, Deadpool n'est pas le seul superhéros à payer des impôts au Canada. Il y a également Wolverine (originaire de l'Alberta) et Superman (dont la Forteresse de la Solitude se situe dans le Grand Nord canadien).

L'insulte de Céline

Il faut ajouter que Deadpool est le seul superhéros qui brise le quatrième mur en s'adressant aux spectateurs, semblant tout à fait conscient d'être un personnage de film. Lorsque la chanteuse termine Ashes, il l'interpelle de la salle: «Céllliiiiiine! C'était incroyable! C'est la plus belle performance que j'ai vue de ma vie», crie-t-il. Mais il poursuit en disant qu'il faudra recommencer, parce que c'était trop bon pour le film. «C'est Deadpool 2, pas Titanic. Tu es à 11, il va falloir descendre à 5 ou 5,5.» Bien entendu, la Québécoise n'a pas l'intention de réfréner son talent pour lui faire plaisir: «Fous le camp, Spider-Man », lui lance-t-elle - insulte suprême pour Deadpool, puisque les gens le confondent souvent avec Spider-Man, qui porte lui aussi un costume rouge. «J'aurais dû demander à NSYNC», conclut le superhéros canadien.