Mélomanie: Ravel et Stravinsky ouvrent la saison de l'OSM

Moderne, contemporain: Ravel et Stravinsky pour ouvrir la saison de l'OSM

La 85e saison de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) démarre avec deux oeuvres signatures: composées il y a un siècle, Le sacre du printemps de Stravinsky (musique conçue originellement de 1910 à 1913 pour les Ballets russes, oeuvre chorégraphiée par Vaslav Nijinski) et le Boléro de Ravel (1928) sont parmi les oeuvres les plus jouées du XXe siècle. L'OSM en a d'ailleurs fourni de multiples exécutions au fil des dernières décennies.

Également au programme, une oeuvre qui s'apprête à faire le voyage dans le Grand Nord avec l'orchestre montréalais et son chef: Chaakapesh, le périple du fripon, opéra de chambre pour narrateur, deux solistes et orchestre. Cette commande de l'OSM se fonde sur une légende du peuple cri, imaginée musicalement par le compositeur canadien Matthew Ricketts et adaptée par l'écrivain cri Tomson Highway. Les solistes seront le ténor Owen McCausland et le baryton Geoffroy Salvas, la narration sera assurée en innu par Florent Vollant (jeudi) et en inuktitut par Akinisie Sivuarapik (samedi), qui chantera également en s'accompagnant au tambour. Charles Dauphinais en signe la mise en scène et Lisandre Coulombe, la scénographie.

Par ailleurs, le même Sacre du printemps ouvre aussi la saison de l'Agora de la danse, soit dans une version sans orchestre (avec trame sonore) du chorégraphe Roger Bernat s'étant inspiré de la grande Pina Bausch.

À la Maison symphonique, jeudi, à 19 h et samedi, à 20 h.

À l'Agora de la danse, du 12 au 15 septembre.

Contemporain: «La voix, espace public» à la maison de la culture du Plateau

Oeuvres visuelles et sonores, concerts et conférences sont ainsi réunis à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal sur le thème «La voix, espace public», qui est le nouveau projet d'André Pappathomas, compositeur, musicien et chef de choeur. L'exposition réunit des oeuvres dont l'objet est de représenter la voix: instruments inventés, tableaux et sculptures. Le 6 septembre: Poèmes de détention et quelques «contres» offre une lecture musicale de la poésie de Claude Gauvreau; le 7 septembre, Rachel Burman et Opéra FOE lancent l'album Notre Damn, exploration du chant opératique actuel; le 13 septembre, le spectacle Comment dire met en scène la poésie dans son expression orale, avec solistes, musiciens, choeur et une dizaine de poètes des éditions du Noroît, de Mémoire d'encrier; le 14 septembre, Mrutismes et Mirlitonnades propose une envolée lyrique et musicale, avec le Grand Choeur Bref, solistes et musiciens; le 21 septembre, on couronne le tout avec La voix, espace public, oeuvre vocale participative avec choeur, solistes, grand ensemble de cuivres, bois et percussions, sans compter les contributions des visiteurs ayant participé à la création de la pièce. D'ici là, André Pappathomas sera présent du mardi au jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30, afin d'enregistrer ceux et celles qui désirent intégrer leur voix à cette oeuvre participative.

À la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal, concerts les 6, 7, 13, 14 et 21 septembre.