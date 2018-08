La 20e Fête de la musique s'amorce à Tremblant

Sans compter les animations, plus d'une trentaine de concerts seront donnés jusqu'à lundi au village et au centre-ville de Mont-Tremblant dans le cadre de l'important festival des Laurentides. Ce soir, l'ensemble Quartango s'y produit; vendredi, le baryton-basse Philippe Sly sera au centre d'une relecture singulière de Winterreise de Schubert; samedi, le concert des 20 ans mettra en relief Angèle Dubeau et son ensemble à cordes La Pieta avec pour invités la pianiste de jazz Lorraine Desmarais et l'inénarrable Robert Charlebois; dimanche, l'OSM et Kent Nagano y offriront une version réduite de Shéhérazade, présentée hier en ouverture de la Virée classique; lundi, le groupe afro-montréalais H'Sao fera partie de la conclusion de ce vaste programme.

Quand? Du 30 août au 3 septembre

Où? Village et centre-ville de la Ville de Mont-Tremblant

Plus d'infos: https://fetedelamusiquetremblant.com/