Krzysztof Penderecki: après tout, il n'aura que 85 ans!

Krzysztof Penderecki se préparait à prendre la route pour Salzbourg, jeudi, lorsque La Presse l'a joint à Cracovie. Et pour cause : son oeuvre la plus célèbre serait exécutée par l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) en ouverture du plus important festival européen de musique classique.

«Je me réjouis, cela a une grande importance à mes yeux», déclare le compositeur polonais dont on célébrera le 85e anniversaire cette année.

Outre cette Passion selon saint Luc, qui aura été interprétée trois fois par l'OSM en moins d'une semaine, on lui doit un répertoire colossal: huit symphonies, quatre opéras, près d'une trentaine d'oeuvres pour orchestre, plus d'une vingtaine de concertos, une quinzaine pour instruments solos, plus d'une quinzaine d'oeuvres consacrées à la musique de chambre, plus d'une trentaine pour le chant choral, et l'on ne compte pas les nombreuses citations de sa musique au cinéma - The Shining, The Exorcist, Shutter Island, Le manuscrit trouvé à Saragosse, Katyń, etc.

À Salzbourg, hier, c'était la seconde exécution sur le sol européen de sa Passion par l'orchestre montréalais sous la direction de Kent Nagano. Elle avait d'abord été jouée samedi dernier au festival de Lanaudière, sorte de prélude aux concerts européens avec la présence physique de ce géant de la culture polonaise, de surcroît un monument de la musique contemporaine occidentale.

«Mercredi, Kent Nagano a dirigé à Cracovie. C'était fantastique. Sa direction m'a semblé très classique, très nette et peu portée sur le côté dramatique. J'ai beaucoup apprécié cette direction très lyrique.»