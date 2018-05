Mélomanie: musique de films et deux pianos d'Amérique

Classique, post-romantique, moderne, contemporain: Deux pianos d'Amérique, Greg Anderson et Elizabeth Roe

Les trentenaires Greg Anderson et Elizabeth Joy Roe sont parmi les virtuoses émergents de la scène classique américaine. Ces pianistes ont d'ores et déjà manifesté leur attitude rock, en plus de souscrire à la grande tradition classique. Pour cette escale montréalaise, ils prévoient jouer leur propre arrangement du Grand Scherzo de Mozart, fondé sur le finale de l'acte 1 de l'Opera buffa Così fan tutte. Ils proposeront aussi une relecture très personnelle de Rondo à la turque, dernier mouvement de la Sonate pour piano no 11 en la majeur K.331, ainsi rebaptisé Ragtime alla Turca dans ce contexte. De plus, ils prévoient l'exécution de leurs arrangements pour deux pièces maîtresses du compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla, Oblivion et Libertango. Ce programme comprend également une suite, la Suite no 1 «Fantaisie-tableaux», op. 5, de Rachmaninov, la pièce Hallelujah Junction du compositeur John Adams, sans compter une adaptation pour deux pianos d'un grand thème de Leonard Cohen... Hallelujah Variations. Deux siècles en revue!

À la salle Bourgie, ce soir, 19 h 30.

Romantique, moderne: Double fonction, identité double

D'origine ukrainienne et Britannique d'adoption, Maxim Rysanov est aujourd'hui considéré internationalement comme un altiste virtuose, mais aussi comme un maestro fédérateur. Il occupera ainsi cette double fonction avec l'orchestre de chambre I Musici de Montréal, dans le contexte d'un programme témoignant de son identité double, slave et britannique. Ce concert d'une heure prévoit ainsi les exécutions d'Andante cantabile de Tchaïkovski, de la Suite dans un style ancien pour alto, cordes et clavecin de la compositrice anglo-bulgare Dobrinka Tabakova, le tout coiffé par les Variations sur un thème de Frank Bridge, op. 10, du grand compositeur anglais Benjamin Britten.

À la salle Bourgie, jeudi 17 mai, 11 h et 18 h (deux représentations).