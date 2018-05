Jean-Michel Blais: la somme d'une vie au piano

Jean-Michel Blais vient de faire paraître son deuxième album intitulé Dans ma main, où il intègre de l'électro à ses mélodies prenantes au piano. Le pianiste se livrait à un marathon d'entrevues la semaine dernière, avant une série de spectacles à New York, Chicago et Los Angeles. Entretien avec un musicien volubile pour qui tout choix artistique doit avoir un sens.

«Tu es tellement chanceux. Apprécie-le quand il y a des moments plus difficiles», lui a dit son confrère pianiste Chilly Gonzales.

Il est vrai que Jean-Michel Blais a eu de la chance. Or, il l'a créée, sa chance. Sa vie est une succession d'événements qui ont fait en sorte que sa carrière de pianiste a le vent dans les voiles dans des milieux de musique populaire et non classique.

Jean-Michel Blais est représenté par l'ancien label torontois de Gonzales, Arts & Crafts, qui compte dans ses rangs Timber Timbre et Tobias Jesso Jr.

«Je ne pensais pas devenir musicien», rappelle l'éducateur spécialisé qui a notamment travaillé pour le docteur Gilles Julien. Il était professeur au cégep Marie-Victorin et songeait à faire une maîtrise quand son premier album de piano, enregistré dans un appartement, a cheminé jusqu'aux bureaux d'Arts & Crafts.

On connaît la suite: l'album II de Jean-Michel Blais a figuré parmi les 10 meilleurs de l'année 2016 selon le magazine Time. «Je n'en reviens pas encore», dit-il.

De la musique qui fait du bien

Jeune, Jean-Michel Blais a étudié le piano au Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Or, le musicien s'y sentait trop contraint dans ses élans artistiques, même si le piano calmait ses troubles anxieux au point d'interrompre ses tics nerveux.

Comme professeur et éducateur spécialisé, Jean-Michel Blais se destinait à aider les autres dans son travail. Or, sa musique a aussi quelque chose de profondément thérapeutique, voire spirituel, par sa beauté et son pouvoir d'évocation.

«Les gens ne sont pas perdus dans leur imaginaire et leur émotivité, mais ils le sont dans la musique instrumentale.»

Sa musique ne laisse personne qui la découvre indifférent. Et elle plaît à un public qui n'est pas nécessairement initié aux univers des Erik Satie et Nils Frahm.

«Parfois, parler au public après le show est plus long que le show. Cela me dit que je suis à la bonne place.»

S'ouvrir à l'électro

Plus que jamais, la musique de Jean-Michel Blais est inclassable. Malgré sa formule déjà gagnante, le pianiste s'est ouvert à l'électro pour la création de Dans ma main. «J'ai toujours admiré Picasso et Radiohead pour leur capacité à se renouveler.»

L'album, composé de 10 chansons (comme nos 10 doigts), se divise en faces A et B (comme nos deux mains). La première partie est plus classique au piano, alors que la seconde s'avère plus électro.

Pourquoi l'un et l'autre? «Le piano symbolise la réalité. Et tout ce qui est électronique est onirique, surréel, lié aux rêves... même si ce n'est pas si rationnel que cela», explique Jean-Michel Blais.

La chanson A Heartbeat Away - inspirée par la mort à vélo du père d'une amie - est scindée en plusieurs parties: une introduction mélancolique au piano, un segment électro sous haute tension et une finale apaisante.

Pour la première fois, Jean-Michel Blais ose même chanter sur la dernière chanson... intitulée Chanson. À la fin, on entend même une amie qui l'appelle. «Une autre erreur qui s'est retrouvée sur l'album.»

Parlons plutôt d'un imprévu, ce qu'adore l'artiste.