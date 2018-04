L'Orchestre Métropolitain invite la science au concert

L'OEUVRE

L'oeuvre Les planètes, du compositeur britannique Gustav Holst, a été présentée pour la première fois il y a exactement un siècle. Ce « poème symphonique » compte sept mouvements qui correspondent à chacune des planètes du système solaire (en excluant la Terre). Défilent ainsi dans l'ordre Mars, « celui qui apporte la guerre », Vénus, « celle qui apporte la paix », Mercure, « le messager ailé », Jupiter, « celui qui apporte la gaieté », Saturne, « celui qui apporte la vieillesse », Uranus, « le magicien », et Neptune, « le mystique ». L'oeuvre a beaucoup influencé la musique de film, comme on peut l'entendre notamment sur les trames musicales de La guerre des étoiles et de Harry Potter.

LA SCIENCE

Le spectacle de ce soir est présenté dans le cadre de la série Airs de jeunesse, qui vise à faire découvrir la musique aux enfants et aux familles. L'Orchestre Métropolitain a tout de suite senti qu'il avait là une occasion de créer quelque chose de spécial. « Une oeuvre comme Les planètes fascine tout le monde. C'est très contrasté, c'est grandiose », dit Jennifer Bourdages, responsable, éducation, collectivité et soutien artistique, pour l'Orchestre Métropolitain.

Forte d'un partenariat avec Télé-Québec, l'organisation a fait appel à l'animateur, scientifique et magicien Martin Carli, qui anime le populaire jeu-questionnaire scientifique Génial !. M. Carli fera office de maître de cérémonie et présentera du contenu scientifique vulgarisé sur l'astronomie entre les différents mouvements. Il sera en interaction avec le chef d'orchestre, Nicolas Ellis, et fera même deux expériences scientifiques qu'on promet « spectaculaires ».

« Le scientifique en moi n'avait jamais imaginé se retrouver sur les planches de la Maison symphonique devant une salle comble ! », lance M. Carli. « Pour nous, c'était l'occasion d'amener les gens qui viennent pour la science vers la musique, et d'amener les gens qui viennent pour la musique vers la science », ajoute Mme Bourdages, qui parle également d'un souci de rendre ces concerts familiaux intéressants pour les adultes et non seulement pour les enfants.

LE VISUEL

Pendant le concert, des images de la NASA montrant chacune des planètes du système solaire seront projetées. « Ce sont de belles images et le défilement sera assez lent. On veut que les images viennent appuyer la musique sans la déranger. C'est l'une de nos préoccupations : on veut que le public et les jeunes soient capables d'assister à un concert symphonique sans avoir nécessairement une pièce de théâtre ou des acteurs devant eux. L'idée est de nourrir l'expérience sans lui enlever son but premier », précise Jennifer Bourdages.

Le concert se déroulera à guichets fermés, les derniers billets s'étant envolés il y a plusieurs semaines déjà. « On voit que la formule marche et que les familles en ont envie, commente Mme Bourdages. Ça nous encourage à développer notre programmation destinée aux familles. » Un concert semblable articulé autour de la musique de film est prévu pour l'an prochain.