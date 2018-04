Mélomanie: l'Orchestre du CNA, Bendik Hofseth et Charles Richard-Hamelin

Classique, romantique: La grandeur viennoise selon les Violons du Roy

Ce programme « Ombre et lumière » est constitué de quatre chefs-d'oeuvre viennois, signés Mozart, Haydn et Bruckner. De Bruckner, que les Violons du Roy interpréteront pour la première fois, on aura droit à une version adaptée du Quintette en fa majeur, WAB 112 (Adagio). De Mozart, deux oeuvres sont prévues: l'Adagio et fugue en do mineur, K. 546, ainsi que la Sinfonia concertante pour violon et alto en mi bémol majeur, K. 364. Enfin, les Violons du Roy exécuteront la Symphonie no 44 en mi mineur, Hob. I: 44 «Funèbre», de Haydn. Anthony Marwood en sera le chef, Isaac Chalk, l'altiste invité.

À la salle Bourgie, le 6 avril à 19 h 30.

Classique, sacré, moderne: La «Grande messe» de Mozart et le Choeur de l'OSM

Cette oeuvre incontournable du répertoire sacré fut composée en 1782, illustration de l'amour que Mozart éprouvait pour sa femme Constance, qu'il allait épouser au cours de cette même année. Cette Messe no 17 en do mineur, K. 427, dite «La grande», sera exécutée par le Choeur de l'OSM sous la direction d'Andrew Megill, accompagné à l'orgue par Scott Dettra. Les solistes invités seront la soprano Florie Valiquette, la mezzo-soprano Christianne Bélanger, le ténor Jean-Michel Richer et le baryton Hugo Laporte. D'autres oeuvres vocales figurent à ce programme: Jesus erbarme dich de feu le compositeur québécois Claude Vivier, Messe pour double choeur a capella: «Kyrie» du Suisse Frank Martin, et «Sun», du compositeur canadien R. Murray Schafer.

À la Maison symphonique, le 8 avril à 14 h 30.

Romantique, moderne: Répertoire autrichien et espagnol pour soprano lyrique

La Fondation Arte Musica affirme que Sylvia Schwartz, Espagnole née à Londres, est «une des plus passionnantes sopranos lyriques de sa génération». Pour ce récital montréalais, la chanteuse sera accompagnée par le pianiste Olivier Godin, dans un programme constitué d'oeuvres romantiques et modernes, avec un bel accent mis sur la péninsule ibérique: Sieben frühe Lieder (Sept Lieder de jeunesse) de l'Autrichien Alban Berg (1885-1935), extraits de Italienisches Liederbuch de l'Autrichien Hugo Wolf (1860-1903), Seis Canciones castellanas (Six chansons castillanes) du Basque espagnol Jesús Guridi (1886-1961) et Tres Poemas (Trois poèmes) de l'Espagnol Joaquín Turina (1882-1949).

À la salle Bourgie, le 10 avril à 19 h 30.