Dix moments forts de la 85e saison de l'OSM

Rendez-vous Mozart

Les 16, 17 et 18 avril 2019

L'OSM a orchestré trois concerts sous la bannière Mozart. La Symphonie no 41 en do majeur, K. 551, «Jupiter» et le Requiem seront exécutés sous la direction du chef français Hervé Niquet, avec les chanteurs Heather Newhouse, Marie-Claude Chappuis et Frédéric Antoun et le Choeur de l'OSM. Le soir suivant, Bernard Labadie dirigera Le directeur de théâtre: «Ouverture», K. 486 et le Concerto pour piano no 21 en do majeur, K. 467 avec le soliste Alexandre Tharaud, La clémence de Titus: «Ouverture» et la Symphonie no 39 en mi bémol majeur, K. 54. Le dernier soir, Labadie dirigera Timothy Hutchins (flûte) et Valérie Milot (harpe) dans Une petite musique de nuit, K. 525, Concerto pour flûte et harpe en do majeur, K. 299, et la Symphonie no36 en do majeur, K. 425, «Linz».

Kent Nagano: «Pour la musique de Mozart, les orchestres nord-américains en maîtrisent la technique mais... le style, le détail, le raffinement, la fluidité des exécutions ne sont pas acquis. Aujourd'hui, je crois que l'OSM est l'un des rares orchestres de ce continent complètement à l'aise avec Mozart. On parle la langue! Pour le maintenir et lui donner une nouvelle perspective, j'ai invité deux chefs dont l'approche est très personnelle et un pianiste spécialiste de Mozart.»

Michael Tilson Thomas à Montréal

Les 22 et 23 mai 2019

Le très connu chef américain Michael Tilson Thomas et le jeune prodige George Li font tous deux leurs débuts à l'OSM avec le Concerto pour piano no 1 de Liszt et le Concerto pour orchestre de Bartók. Également au programme dirigé par le fameux MTT, la Symphonie no 81 en sol majeur, Hob. 81 de Haydn.

Marianne Perron: «MTT occupe une position vraiment unique dans le monde classique: il a fait beaucoup pour expliquer les oeuvres et rendre accessible la musique classique. D'autant plus qu'il est un très bon chef! Je trouve d'ailleurs très intéressant qu'il vienne avec le pianiste George Li, un des lauréats du concours Tchaïkovski 2015.»

Clôture de la 85e saison

Les 29 et 31 mai, 1er juin 2019

Kent Nagano, l'OSM et son Choeur dirigé par Andrew Megill consacrent la clôture de leur 85e saison au compositeur français Hector Berlioz, dont ce sera le 150e anniversaire de la mort. La Symphonie fantastique sera précédée de Lélio, monodrame lyrique écrit en complément à la symphonie. Dans le rôle de Lélio, l'acteur français Lambert Wilson sera le narrateur invité; le ténor Frédéric Antoun sera le soliste invité.

Marianne Perron: «Berlioz fut extraordinaire dans l'éclatement des formes musicales de son époque. Lélio et la Symphonie fantastique étaient des oeuvres conçues pour être jouées ensemble. Or, Lélio est peu jouée. Chose certaine, nous ne pouvions passer à côté de Berlioz en 2019... et de Lambert Wilson, un grand mélomane qui adore ce type de collaboration avec les orchestres.»