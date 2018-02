Mélomanie: soirée «titanesque» à l'OSM

Contemporain: Shakespeare pour la voix, le son, l'esprit et le corps

Stephanie Moore et Tim Brady ont imaginé des oeuvres sur des textes de Shakespeare, combinant les qualités propres du choeur Voces Boreales, sous la direction d'Andrew Gray, et de l'ensemble Of Sound, Mind and Body, constitué du guitariste Tim Brady, du violoniste Helmut Lipsky, du marimbiste Ben Duinker et du percussionniste Shawn Mativetsky. À ces Créations sur des textes de Shakespeare, signées Stephanie Moore, et à cette Symphonie no 8 Whose Motion Sounds de Tim Brady, aussi construite sur des textes de Shakespeare, s'ajoutent des oeuvres d'Arvo Pärt (Which was the son of...) de Peter Klatzow (Return of the Moon).

À la salle Bourgie, ce soir à 19 h 30.

Jazz: Après l'Auguste Quartet, le Jazzlab Orchestra à l'Outremont

Initiative du contrebassiste et compositeur Alain Bédard, l'Auguste Quartet, qui existe depuis 20 ans, vient de nous proposer pour cet anniversaire la matière d'un nouvel album: Circum Continuum, sous étiquette Effendi (qui lui appartient). Autre véhicule construit et assemblé par Alain Bédard, le Jazzlab Orchestra est une cohorte à géométrie variable. Cette fois, elle mettra en relief les compositions du pianiste Félix Stüssi (sous la bannière Quintessence), que défendront le trompettiste Jacques Kuba Séguin, les saxophonistes Samuel Blais, Mario Allard et Alex Francoeur, le tromboniste Jean-Nicolas Trottier ainsi que le batteur Louis-Vincent Hamel.

Au Théâtre Outremont, demain à 20 h.