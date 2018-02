Quatre raisons d'aller voir Parsifal 

photo Sara Krulwich, archives the new york times

Un «sommet de l'art total», selon Nézet-Séguin

Avec l'Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin a présenté en août dernier une version concert de Parsifal, qu'il considère comme le plus haut sommet atteint par l'«art total» au XIXe siècle. Parsifal est le troisième opéra auquel se consacre le maestro québécois: jusqu'à une période récente, il souhaitait réserver Parsifal pour ses «vieux jours», c'est-à-dire après avoir dirigé tous les autres opéras de Wagner en respectant l'ordre chronologique de leur composition et de l'écriture du livret. Le destin en a décidé autrement: au cours des cinq dernières années, le chef a dirigé Le vaisseau fantôme quelques fois (Rotterdam, Vienne, New York), deux fois Lohengrin, puis Parsifal, d'abord en version concert en clôture du Festival de Lanaudière, sorte de préambule à la production colossale du Metropolitan Opera. «Le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre» parmi les opéras de Wagner, martèle le prochain directeur artistique du Metropolitan Opera.

Un événement pour la culture québécoise

Pour la culture québécoise, cette direction de Parsifal menée par François Girard et Yannick Nézet-Séguin au temple absolu de l'opéra en Amérique du Nord est un événement majeur, que l'on peut même qualifier d'historique. Quelques décennies plus tôt, qui chez nous aurait pu imaginer un tel leadership au faîte de l'art opératique? Que deux de nos artistes les plus éminents fassent équipe à New York afin de ficeler l'opéra ultime de Richard Wagner, de surcroît l'une des productions les plus singulières offertes par le Metropolitan Opera, cela marque l'imaginaire.