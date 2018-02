Parsifal: fierté québécoise au Metropolitan Opera

Et son collègue de renchérir:

«Et moi donc! J'ai vu à peu près tout ce qu'a accompli François, sur scène comme à l'écran. Moi aussi, ça m'emplit de fierté que nos génies québécois de la mise en scène comme Robert Lepage ou François soient reconnus sur la scène internationale, notamment à New York.»

«Je suis fan fini non seulement de François, mais encore de ce Parsifal. Je vais être prudent et ne pas affirmer que c'est la plus belle production du Met, enfin... c'est assurément l'une des meilleures.»

Nézet-Séguin se dit comblé par cette association, car il croyait au départ que le Met prévoyait confier de nouveau la direction d'orchestre au maestro de 2013, soit l'Italien Daniele Gatti. Il était d'abord question que le Québécois dirige Elektra, opéra de Richard Strauss, au moment où il était en pourparlers afin d'obtenir le poste de directeur artistique - à compter de 2020. Or, Parsifal lui a été finalement proposé, et il a décidé de plonger.

De la version concert à la version totale

De la version concert de Parsifal avec l'Orchestre métropolitain (OM) l'été dernier à l'opéra du Met, l'aventure de Yannick Nézet-Séguin a été riche et intense depuis l'été dernier.

«Pour m'attaquer à ce bateau, monter d'abord Parsifal en version concert était un sine qua non. Il y a tant de couches de traditions dont il faut tenir compte ! Le faire pour la première fois avec l'OM fut un très beau chemin parcouru. Or, je me trouve cette fois avec un orchestre qui sait exactement ce que Parsifal représente, ce qui y est chanté, ce qui en habite l'espace sonore.»

Le maestro indique en outre que l'orchestre du Met est «toute une machine», capable d'exécuter sept opéras par semaine.

«Ces musiciens ont été sélectionnés pour leur concentration incroyable et leur très grande rapidité de préparation. Il y a peu d'erreurs dès la première lecture, tout le monde est focus et connaît la partition. Je démarre donc avec un véhicule plastiquement idéal, et il y a aussi cette culture de l'orchestre, il y a les accomplissements magnifiques de mes prédécesseurs.»