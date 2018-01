JFK: dans la tête et le coeur de Jack et Jackie

L'assassinat de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963, constitue l'une des grandes fascinations du XXe siècle. Des centaines de livres et de films ont été consacrés à cette tragédie. Mais que s'est-il passé dans la tête et le coeur du président des États-Unis et de sa femme Jackie dans les heures qui ont précédé le drame? C'est à cela que s'intéresse l'opéra JFK, présenté par l'Opéra de Montréal. La Presse en a discuté avec les interprètes Matthew Worth et Daniela Mack.

Histoire humaine

«Tous savent que ce couple était iconique et puissant. Mais la pièce n'est ni un biopic ni un documentaire sur leur vie, affirme la mezzo-soprano Daniela Mack (Jackie). Le compositeur David T. Little et le librettiste Royce Vavrek proposent une histoire humaine. Ils explorent ce qui a pu constituer les pensées, les souffrances, l'état émotif du président et de sa femme dans les dernières heures de la vie de ce dernier. David et Royce nous font voir le couple à travers une lentille très différente des autres.»

Tendresse

Dans une vidéo de type making of, David T. Little dit avoir voulu saisir les «moments de joie» vécus par le couple durant ces heures. Les deux interprètes sont évidemment d'accord avec lui. «Il y a un moment de très grande tendresse entre Jack et Jackie, juste avant le moment où ils montent dans la limousine, dit Matthew Worth (John F.). Ce moment transcende tout ce qu'ils ont vécu: la mort d'un enfant, la politique, les magouilles du vice-président Lyndon B. Johnson dans le dos du président. Jack et Jackie renouent leur engagement l'un envers l'autre.»