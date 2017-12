Des orchestres mettent fin à leur collaboration avec Charles Dutoit

L'Associated Press a révélé jeudi que trois chanteuses d'opéra et une musicienne soutiennent que M. Dutoit, aujourd'hui âgé de 81 ans, les avait agressées sexuellement, entre 1985 et 2010. Ces femmes l'accusent d'inconduite sexuelle en marge de répétitions et de concerts dans cinq villes - Chicago, Los Angeles, Minneapolis, Saratoga Springs, dans l'État de New York, et Philadelphie.

L'Orchestre de Philadelphie a d'ailleurs rompu vendredi tous ses liens avec M. Dutoit et lui a retiré ses fonctions de «chef lauréat». «L'Orchestre ne tolère aucun geste de harcèlement et est déterminé à offrir un milieu de travail sécuritaire, accueillant et respectueux, indique-t-on dans un communiqué. Quiconque dans l'organisation aurait subi des gestes inappropriés de quelque nature que ce soit est encouragé à les dénoncer, et nous accueillerons (ces présumées victimes) avec empathie et sérieux.»

Dans un communiqué transmis vendredi à La Presse canadienne, le Royal Philharmonic de Londres a précisé que l'orchestre et M. Dutoit avaient «conjointement accepté» le retrait du chef principal de ses obligations prochaines, dans un avenir immédiat. L'orchestre a indiqué prendre les allégations «très au sérieux» et croire que la vérité devra être déterminée par voie judiciaire. «Charles Dutoit doit avoir une occasion juste d'obtenir des avis juridiques et de contester ces accusations», écrit l'orchestre.

L'Orchestre de Cleveland a de son côté annoncé que M. Dutoit ne dirigera pas comme prévu les concerts du 22 au 24 février. Par communiqué, l'orchestre a indiqué «ne pas avoir reçu de plaintes spécifiques liées à M. Dutoit au cours de ses engagements précédents avec l'Orchestre de Cleveland», mais qu'il est essentiel pour l'organisation «de fournir un milieu de travail professionnel et sécuritaire, dénué de toute forme de conduite inappropriée». Un chef d'orchestre remplaçant sera annoncé plus tard.

Le San Francisco Symphony a lui aussi rompu ses liens avec le maestro, indiquant par communiqué que «la nature grave» des allégations et la «politique de tolérance zéro» de l'orchestre envers le harcèlement sexuel en milieu de travail avaient motivé sa décision. Charles Dutoit devait diriger l'orchestre pendant deux semaines en avril 2018.

Citant les allégations «extrêmement troublantes», l'Orchestre symphonique de Boston a pris une décision semblable. M. Dutoit y était chef d'orchestre régulier depuis 1981. L'Orchestre philharmonique de New York avait de son côté indiqué jeudi soir que M. Dutoit se retirait des concerts prévus le mois prochain. Il devait diriger la Philharmonique de New York pendant quatre journées consacrées à Ravel, l'une de ses spécialités.

Du côté de l'OSM, que M. Dutoit a dirigé pendant 25 ans, de 1977 à 2002, la responsable des relations médias, Pascale Ouimet, a simplement indiqué, jeudi après-midi, que «les allégations se rapportent à des événements qui se sont produits à l'extérieur de l'OSM» et qu'«il ne serait pas opportun pour nous de les commenter».

Par communiqué, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec s'est dite préoccupée par la situation et a condamné «avec virulence» ce type de comportement, rappelant toutefois que les «graves allégations» sont essentiellement liées à des événements qui seraient survenus aux États-Unis.