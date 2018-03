Mélomanie: Ô Bali et Bach et Saint-Saëns à la Maison symphonique

Contemporain, actuel: VivierMix festif

Se consacrant aux artistes des musiques contemporaines ou actuelles, le Vivier présente un VivierMix festif, macédoine d'oeuvres contemporaines exécutées par différents interprètes et/ou improvisateurs. De Julius Eastman, on aura droit à The Holy Presence of Joan d'Arc (1981) jouée par Novarumori; de Maxime McKinley, Reflets de Francesca Woodman (2016) pour quatre guitares électriques et Equal but Opposite Reaction de Tim Brady, exécutées par l'ensemble Instruments of Happiness; La nébuleuse de la Lyre (2014) de Cléo Palacio-Quintin pour hyper-flûte-basse, flûte à bec et traitement, interprétée par Beta Lyrae; Cycle - revisité! (2017) de Lucas Paris pour instruments inventés, synthétiseur modulaire, jouée par l'ensemble QUADr.

Au Gesù, le 13 décembre, 20 h.

Consultez le site du Vivier: https://www.levivier.ca/fr/

Jazz: Cérémonie afro-cubaine à l'ONJM

L'Orchestre national de jazz de Montréal accueille un de nos meilleurs jazzmen d'origine cubaine, le pianiste, compositeur et improvisateur Rafael Zaldivar. Cet excellent musicien dirigera le prochain programme de l'ONJM, «Cérémonie afro-cubaine», constitué d'oeuvres originales de son cru, mais aussi de standards latin jazz et be-bop - on pense notamment à Dizzy Gillespie et Thelonious Monk. À l'orchestre de 18 musiciens se joindra un aréopage de percussionnistes rompus aux traditions cubaines et au jazz latin: Dave Laing, Eugenio Osorio, Michel Medrano et Amado Dedieu. Mucho calor en perspective!

À L'Astral, le 14 décembre, 20 h.

Consultez le site de l'ONJM: http://www.onjm.ca