Mélomanie: La Gran Partita, Quasar, Theatre of Early Music

Baroque: Theatre of Early Music: les cantates de BachAu sein du Theatre of Early Music (choeur et orchestre), le contre-ténor et directeur artistique Daniel Taylor réunit sur scène la soprano Agnes Zsigovics, le ténor Charles Daniel, Peter Harvey et un ensemble d'instrumentistes (cor, violons, alto, hautbois, flûte traversière, etc.) afin de poursuivre l'exécution de l'Intégrale des cantates de Bach à la salle Bourgie. Au programme dominical, on a prévu trois cantates: Es is das Heil uns kommen her (Le salut nous est venu), BWV 9, s'inspire d'un choral de la Réforme luthérienne et scande que la foi en Jésus-Christ sauve les âmes, non pas les oeuvres; Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, BWV 26, véhicule cette idée que tout n'est qu'illusion effacée par le temps, d'où l'inutilité de s'attacher aux biens matériels; conçue pour la fête de saint Jean-Baptiste, Ihr Menschen, rühmet Gotes Liebe (Que l'humanité célèbre l'amour de Dieu), BWV 167, se veut une ode au divin qui envoie sur Terre son fils Jésus-Christ, et celui qui en annonce la venue.

À la salle Bourgie, dimanche 26 novembre, 14 h.

Baroque: Antje Weithaas: Les Sonates et Partitas pour violon seulDans le contexte du Festival Bach, la grande virtuose allemande Antje Weithaas brillera de tous ses feux en exécutant ce qu'il est convenu de qualifier de chefs-d'oeuvre: six pièces au programme pour violon seul, composées par Jean-Sébastien Bach: Sonate n° 1 en sol mineur, BWV 1001; Partita n° 1 en si mineur, BWV 1002; Sonate n° 2 en la mineur, BWV 1003; Partita n° 2 en ré mineur, BWV 1004 (la fameuse Chaconne, composée par JSB en 1720, peu après la mort prématurée et soudaine de sa première femme, Maria Barbara); Sonate n° 3 en do majeur, BWV 1005; Partita n° 3 en mi majeur, BWV 1006. Soliste invitée par les plus grands orchestres d'Allemagne et du monde entier, Antje Weithaas est aussi violoniste au sein du renommé quatuor à cordes allemand Arcanto.

À la salle Bourgie, le 2 décembre, 18 h 30.