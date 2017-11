Alexandre Tharaud: côté Barbara, côté Ravel...

«Elle est l'un des génies de la chanson française. Dans ses mots, dans ses notes, dans sa voix. Des génies, il n'y en a pas beaucoup», soutient le pianiste français Alexandre Tharaud, inconditionnel de la disparue.

«Il y a eu 20 ans de silence après sa mort, car il était très difficile de faire ce deuil. On avait l'impression que c'était quasiment impossible d'en reprendre le répertoire. Aujourd'hui, on sort la tête de l'eau et on est de plus en plus nombreux à lui rendre hommage», explique Alexandre Tharaud, dont Barbara a modelé une part congrue de l'imaginaire.

Depuis une période assez récente, effectivement, des artistes de la francophonie se souviennent de Barbara, en soulignent l'oeuvre colossale, pensons notamment à l'excellente série radio-canadienne réalisée par Francis Legault - Barbara en noir et blanc, diffusée en 2012. Ce désir de commémorer, transcender, s'exprimer autour de Barbara est aussi le cas du virtuose français, qui s'est transformé pour l'occasion en réalisateur, arrangeur et directeur artistique.

Ainsi, il a recruté une quinzaine de chanteurs et presque autant d'instrumentistes afin d'enregistrer un album double, sorti il y a quelques semaines sous étiquette Erato/Warner Classics... C'était bien sûr avant son retour à Montréal, cette fois chez l'Orchestre Métropolitain et son maestro Yannick Nézet-Séguin, avec qui il interprétera ce soir le Concerto pour la main gauche en ré majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel.

Après quoi il repartira avec ses amis québécois et participera à trois des sept concerts de la tournée européenne de l'OM.

Exprimer son amour pour Barbara

Mais avant de passer à cet autre univers classique, revenons à celui de Barbara. Pour réaliser cette évocation, cet hommage, cette appropriation, Alexandre Tharaud a convaincu un florilège d'interprètes de la francophonie européenne et de sa périphérie - Dominique A, Jane Birkin, Juliette, Vanessa Paradis, Juliette Binoche, Bénabar, Jean-Louis Aubert, Albin de la Simone, Rokia Traoré, Camélia Jordana, on en passe.

«Je voulais faire en sorte qu'un artiste que j'aime profondément ait tout à coup une envie folle, un désir immense d'interpréter une chanson de Barbara. Si l'interprète manifestait cette envie, il incarnerait alors la chanson comme si Barbara la lui avait écrite.»

Mais... qu'y a-t-il à ajouter si les enregistrements originels sont jugés géniaux? On imagine alors le pianiste froncer les sourcils au bout du fil.