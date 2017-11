Oud symphonique: l'Est à l'Ouest et vice versa

Depuis 2003, le Festival du monde arabe de Montréal (FMA) a maintes fois invité le plus réputé virtuose et grand réformateur de l'oud au XXI e siècle. Encore en 2017, le surdoué Naseer Shamma demeure cet ambassadeur flamboyant du luth arabe, instrument central d'une immense tradition, musique classique toujours vivante en Orient... et aussi en Occident.

Nouveau chapitre de Naseer Shamma à Montréal? Rencontre symphonique au sommet entre l'Est et l'Ouest. Répertoire classique occidental adapté à l'oud et compositions originales constituent ce programme de l'Orchestre Métropolitain sous la direction d'Airat Ichmouratov, vendredi à la Maison symphonique.

Irakien transplanté en Égypte après avoir refusé de jouer pour le régime du dictateur Saddam Hussein qu'il avait ouvertement critiqué, ce qui lui avait d'ailleurs valu l'emprisonnement avant l'exil, le quinquagénaire vit désormais à Berlin et y poursuit une oeuvre ouverte sur le monde.

«J'aime Berlin pour la vie quotidienne et pour la diversité de la culture qui y est offerte. Je rayonne à partir de là pour ma carrière de concertiste, j'y compose également et je compte ouvrir une quatrième succursale de mon école - après celles du Caire, d'Alexandrie et d'Abou Dhabi. On y enseignera le jeu de l'oud, la musique classique arabe, mais aussi la poésie orientale et d'autres formes d'art issues du monde entier», indique-t-il, joint en Allemagne avant son départ pour le Canada.

«Une culture universelle»

Le musicien et compositeur a maintes fois participé à des concerts de fusion avec différentes cultures mondiales, notamment le flamenco et la musique classique indienne. Place maintenant à l'occidentale: «Ce répertoire, soulève-t-il, fait partie d'une culture universelle. Il me fallait l'investir, car je favorise toujours les expériences interculturelles. Ce n'est vraiment pas la première fois, d'ailleurs; je l'ai fait entre autres avec des orchestres symphoniques à Bagdad et au Caire, etc.»

Au FMA, l'oudiste présentera cinq compositions de son cru pour oud et orchestre, mais aussi des adaptations de fragments d'oeuvres de Mozart (Symphonie no 40 en sol mineur, KV. 550), Rimski-Korsakov (Shéhérazade) et Rossini (Le barbier de Séville).

«Avec l'arrangeur et orchestrateur Akeel Abed Alsalam, j'adapte certains mouvements d'oeuvres classiques occidentales. Nous avons le souci de respecter l'essence de ces musiques en les adaptant. Par exemple, nous n'ajoutons pas de quarts de ton, typiques de la musique classique arabe. Nous devons parfois changer certaines tonalités pour l'oud, mais nous restons fidèles aux oeuvres, pour les mélodies et harmonies.»