Mélomanie: Maxim Vengerov, Les Violons du Roy et Louis-Philippe Marsolais

Musique de chambre: Carte blanche à Louis-Philippe Marsolais

Le corniste de l'ensemble montréalais Pentaèdre sera l'interprète central de ce programme, qui compte pour solistes invités la violoniste Yukari Cousineau et le pianiste David Jalbert. Louis-Philippe Marsolais propose ainsi quatre oeuvres importantes du répertoire de musique de chambre pour cor, piano et violon: Andante pour cor et piano opus posthume, de Richard Strauss, Sonate pour violon et piano no 1, opus 78 de Johannes Brahms, Twilight Music de l'Américain John Harbison, Trio pour violon, cor et piano en mi bémol majeur, op. 40 de Johannes Brahms. Le répertoire puise ainsi dans une vaste période, soit du XIXe siècle à nos jours, toujours au coeur... du cor. Hormis Louis-Philippe Marsolais, Pentaèdre est composé du bassoniste Mathieu Lussier, de la flûtiste Arianne Brisson, du clarinettiste Martin Carpentier et de la hautboïste Marjorie Tremblay.

À la Salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal, le 13 octobre, 19 h 30.

Musique baroque: De Ville-Marie à Montréal

Dans le contexte des festivités du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire de la confédération du Canada, le Studio de musique ancienne de Montréal (SMAM) propose aux mélomanes «une visite en musique des 130 premières années d'existence de la métropole»: cantiques chantés en langue abénaquise dans la mission de Saint-François, Te Deum du compositeur André Campra (le plus prisé en Nouvelle-France, affirme-t-on), ode de William Boyce écrite à l'époque pour l'anniversaire de George III d'Angleterre, signataire du traité de Paris comme on le sait - ode dont on entendra l'exécution pour la première fois depuis sa création en 1768! On aura aussi droit à la première montréalaise de Ja de longtemps du compositeur Maurice-Gaston Du Berger, pour choeur a capella, imaginée à partir d'un sonnet intitulé Au sieur de Champlain de Marc Lescarbot. Soirée ethno-historico-musicologique... de pur plaisir!

À l'église Immaculée-Conception, le 15 octobre, 15 h.