Le violoniste Marc Djokic remporte le prix Goyer

Le prix Goyer, considéré comme la plus importante bourse au Canada en musique classique, a été créé en mémoire du défunt Jean-Pierre Goyer, ex-ministre fédéral et président du Conseil des arts de Montréal et du conseil d'administration de l'Orchestre métropolitain.

Les lauréats sont choisis en fonction des diverses collaborations auxquelles ils participent en début de carrière avec des artistes canadiens et internationaux établis.

Le violoniste Marc Djokic a d'abord étudié avec son père, Philippe Djokic, présenté comme l'un des meilleurs solistes du Canada, puis au sein du programme pour jeunes artistes de l'Institut de musique de Cleveland, au Conservatoire de musique de la Nouvelle-Angleterre et à l'École de musique Jacobs de l'Université de l'Indiana.

Il a joué avec plusieurs ensembles, dont l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'Orchestre du Centre national des arts et l'Orchestre philharmonique de Calgary.