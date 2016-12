Décès du violoncelliste autrichien Heinrich Schiff

Le violoncelliste autrichien Heinrich Schiff, qui a joué avec les plus grands orchestres dans le monde avant que des problèmes de santé ne le contraignent à diriger les musiciens, est décédé. Il avait 65 ans.

Associated Press Vienne

Ludwig Mueller, de l'Orchestre de Chambre de Vienne, a dit à l'agence de presse APA, vendredi, que l'artiste était mort pendant la nuit dans un hôpital de Vienne. Il n'a pas précisé la cause de son décès.

Mieux connu pour sa maîtrise du violoncelle, M. Schiff a dû se contenter de diriger des orchestres lorsque des problèmes de santé ont mis un terme à sa carrière solo.

Heinrich Schiff a joué avec les plus beaux instruments, dont le Stradivarius et le Monegnana, des pièces de Bach, Chostakovitch et Brahms qui lui ont valu de nombreux prix prestigieux.

Son répertoire était varié, allant de Vivaldi à des compositeurs plus contemporains, dont Witold Lutoslawski et Friedrich Cerha.

Heinrich Schiff a dirigé notamment l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et l'Orchestre de Paris.