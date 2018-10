Florent Vollant sur la route

Florent Vollant fait allusion bien sûr au débat sur la pièce Kanata qui a eu lieu pendant l'été.

«La seule affaire qui les inquiète, c'est s'ils ont le droit de le faire. Si la réponse est oui, ils le font. Mais c'est de l'arrogance et il n'y a rien de rassembleur là-dedans.»

Alors que le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine a annoncé que la pièce serait montée quand même, mais en intégrant la polémique, il estime que nous sommes loin de l'après-Kanata.

«On est encore dedans et ça va prendre du temps avant d'en sortir. Ce n'est pas juste Kanata, c'est tout le reste, ça fait longtemps qu'on s'approprie notre culture. Moi ça me choque qu'on nous tasse en disant: "On va la raconter votre histoire". En même temps, nous on ne l'a jamais racontée.»

Porte-voic

On lui fait remarquer que c'est quand même ce qu'il a fait au cours de sa carrière, un lien entre les deux cultures... «Moi j'ai servi à dire: "Regardez, on est là, on est vivants"», dit-il, admettant qu'il fait partie de ceux qui ont «ouvert la trail». Il regarde d'ailleurs avec fierté la nouvelle génération de jeunes créateurs autochtones qui, aujourd'hui, n'ont pas peur de prendre la parole et qui utilisent brillamment les réseaux sociaux.

«Ils viennent shaker le truc et j'ai envie d'être à leurs côtés. Natasha Kanapé Fontaine, Jeremy Dutcher, Elisapie, Samian. La différence avec l'époque de Kashtin, c'est que nous on était vus comme des curiosités. Les gens nous regardaient et disaient: "C'est qui ces gars-là?"»

Oui, mais on vous a beaucoup aimés, lui rappelle-t-on. «Et on a aimé beaucoup aussi», répond-il, ému. Florant Vollant l'avoue, il ne sait pas comment se fâcher.

«Pourtant je suis en christ, des fois ça se peut pas, par rapport aux autochtones qui sont éloignés, ignorés. Comme là, pendant les élections, est-ce qu'on en parle? Zéro pis une barre.»

Florent Vollant va continuer à arpenter la route 138 et plein d'autres, en Amérique et en Europe. Et à faire de la musique, car c'est pour ça qu'il est sur Terre. «Il va y en avoir d'autres disques, c'est certain. Je vais voir où la route va m'emmener.»

À celui-ci, il souhaite de devenir un classique. «Je l'aime beaucoup. Je voudrais qu'il brille, qu'on se le partage, qu'on l'écoute.» A-t-il l'impression d'être rendu au sommet de son art? «Je ne suis pas rendu, mais je suis quelque part.»

CHANSON. Mishta Meshkenu. Florent Vollant. Instinct Musique.