Le rêve country de Matt Lang

Mathieu Langevin rêvait d'enregistrer son disque à Nashville. «Je voulais la couleur du new country américain. Là-bas, ce n'est pas monté, enregistré, pensé de la même façon.» Les chansons ont été enregistrées au studio Addiction, qui appartient à Jonathan Cain, du groupe Journey. «C'est impressionnant de rentrer là. On a engagé des légendes pour jouer avec moi: le batteur, par exemple, a joué avec Willy Nelson et Neil Young. Ce sont des musiciens de ce gabarit.» L'enregistrement s'est fait d'un coup, tout le monde ensemble. «Trois fois et la toune est faite. J'ai un grand respect pour ces gars-là, j'étais excité, mais pas impressionné. Ce sont de super bons gars, ils ne te laissent pas dans un coin tout seul, ils ne sont pas snobs. Et ils ont du fun en jouant.» Content du résultat? «Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Pas parce que c'est moi qui chante... Tout est plus que parfait. Je ne pouvais pas demander mieux.»

Le chanteur a donné beaucoup de spectacles au Québec cet été. «Et on en donnera beaucoup encore cet automne», dit Mathieu Langevin, qui a rempli La Tulipe pour le lancement du disque au début du mois de septembre. «On veut aller à l'international, dit-il. Bien sûr que je vise les États-Unis et le Canada. On a des discussions, j'ai un bon feeling, mais je ne peux pas trop en parler. Mais il faut commencer par une base solide.»

