Craquante Christine and the Queens

La chanteuse Héloïse Letissier, alias Christine and the Queens, s'apprête à lancer son deuxième album, Chris.

Minimalisme

Le minimalisme demeure le grand leitmotiv de cette artiste qui, depuis quatre ans, enchante les publics un peu partout. Minimalisme dans sa présentation scénique, sans maquillage, sans effets. Minimalisme dans sa musique coulante et mélodique. «J'aime l'idée d'être sur scène sans me cacher. Et ce n'est pas un jugement de valeur sur les autres artistes. C'est juste que moi, je me retrouve quand j'ai rien à cacher et que je suis sur scène avec mes muscles, ma voix, mon visage quasiment pas maquillé, rien d'autre. Faut pas oublier qu'avant la musique, je venais du théâtre. Je crois beaucoup à l'instant présent de la performance. Comme un boxeur sur un ring.»

Elle poursuit: «Le personnage que je suis sur scène, ce n'est pas un masque. Il est très proche de moi. En fait, il est ce que j'aimerais être dans la vie. Mais dans la vie, j'ai beaucoup d'insécurités et de filtres sociaux alors que sur scène, j'ai l'impression d'être moi-même.»

Pour le deuxième album, Christine a tout mitonné elle-même sur son ordi à Paris avant de s'envoler à Los Angeles rencontrer Dâm-Funk, un grand Black pionnier du G-Funk qui a accepté de collaborer à un album mixé par le célèbre Manny Marroquin, mixeur de Kanye West, Rihanna, Alicia Keys, etc.

Christine voulait un album de son propre aveu plus «pêchu». Traduire: plus musclé, incarné, agressif, comme si elle cherchait, à travers ce nouveau groove, à dépasser «la little French thing» ou à la remplacer par un modèle plus assumé, plus viril et plus puissant.

Mais lorsque je lui fais remarquer que ce deuxième album est quand même pas mal plus doux que tout ce que les Kanye West et autres rappers américains peuvent produire, elle soupire d'une manière presque comique.

«Je sais! J'y arriverai jamais. J'ai l'énergie d'une licorne. On dirait que c'est plus fort que moi. Je suis là en train d'écrire et je me dis, ça va être dark, mon truc, mais j'y arrive pas. Y a toujours quelque chose de lumineux qui se glisse dans ma musique même quand je suis déprimée.»

«Doux», «lumineux», «mélodique», voilà des mots qui collent bien à la musique de Christine, mais mettez-la sur la même scène que Madonna, comme ça s'est passé à Bercy en 2015, et la danseuse en elle ne s'en laisse pas imposer. Christine raconte avoir été flattée d'apprendre que Madonna s'était inspirée du clip de la pièce Saint-Claude et qu'elle avait engagé le même duo de réalisateurs. L'invitation à Bercy de Madonna fut probablement une façon de se dédouaner face à Christine... qu'elle n'a cessé d'appeler Christina.

«Oui, mais ça, c'est Madonna. Y a un truc chez elle qui fait qu'elle ne supporte pas de ne pas être celle qui domine. Je trouve son énergie très inspirante. Elle dégage une grande puissance et ne s'en excuse pas. J'aime bien Madonna pour ça... Mais bon, j'étais là et j'y serai encore dans cinq ans», lance-t-elle avec une pointe de doux défi dans sa voix, l'air de dire - à raison - «l'avenir m'appartient, Madonna n'a qu'à bien se tenir».