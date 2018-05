Serge Fiori et Richard Séguin: la liberté

Le classique Deux cents nuits à l'heure de Serge Fiori et Richard Séguin est réédité pour son 40 e anniversaire. Avec de la musique folk progressive aussi libre d'esprit, serait-il possible aujourd'hui que six des sept pièces de l'album tournent à la radio comme à l'époque? Permettez-nous d'en douter. Si un mot résume Deux cents nuits à l'heure, c'est «liberté».

«Le mot-clé de tout cela, c'est vraiment la liberté, lance Richard Séguin. La liberté de la rencontre, de la création des musiciens, des radiodiffuseurs. À l'époque, des animateurs faisaient jouer des albums au complet.»

«C'était une époque où les musiciens étaient libres», renchérit Serge Fiori.

«Et la fin d'une décennie importante», ajoute Séguin.

Pendant la création de l'album, Serge Fiori sentait la fin d'Harmonium alors que Richard Séguin voulait s'éloigner du folk des Séguin. Résultat: le folk progressif à la fois québécois et international de Deux cents nuits à l'heure. «Michel Rivard devait être là, mais il est tombé amoureux d'une fille en Belgique», raconte Fiori.

Deux cents nuits à l'heure, sorti en 1978, s'est vendu à 200 000 exemplaires. Six des sept chansons, dont Viens danser et Chanson pour Marthe, ont joué à la radio.

De Magog à Sainte-Adèle

«Tout part du Café du Quai», signale Richard Séguin.

C'est au Café du Quai, ouvert à Magog en 1971, aussi fréquenté par Jim et Bertrand, Michel Garneau et Raôul Duguay, que Fiori et Séguin sont devenus amis. «C'était un endroit où on décompressait de nos groupes et où on explorait», relate le deuxième.

Au fil du temps, Fiori et Séguin ont fait des expérimentations musicales et des séances d'écriture. Puis est venue l'idée de faire un album. Or, il fallait trouver un endroit pour l'enregistrer. «On avait demandé à un agent immobilier de nous trouver une maison», raconte Séguin.

«Finalement, on s'est retrouvés à Sainte-Adèle dans un club abandonné appelé Playboy. Il y avait des pièces avec des poles, des miroirs et des lits en coeur», se souvient Serge Fiori.

La rumeur veut que Séguin soit parti à la fin de l'enregistrement parce que le projet était devenu trop ambitieux. «Cette rumeur a été amplifiée», dit-il aujourd'hui.

Une chose est certaine: Fiori et Séguin n'ont fait que quelques spectacles ensemble, en Europe et en Gaspésie, bien que la demande ait été très forte.

«On aurait pu faire une criss de run», lance Fiori qui, encore aujourd'hui, a des troubles anxieux qui l'empêchent de monter sur scène.

Un album d'espoir

Pour Fiori et Séguin, Deux cents nuits à l'heure est un album lumineux et d'ouverture.

«Il y avait beaucoup d'espoir. Surtout quand je pense à la chanson Ça fait du bien, celle qui me touche le plus sur l'album», dit Séguin.

«Je la faisais même à la fin des rappels de la tournée de L'Heptade avec Harmonium, car elle me faisait du bien», raconte Fiori en riant.