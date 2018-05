Petula Clark, vue d'ici et maintenant

Dans la foulée, Louis-Jean Cormier et Antoine Gratton ont été pressentis pour la réalisation.

«Je ne les connaissais pas et je n'avais jamais travaillé avec deux réalisateurs pour un seul album. C'était une équipe, en fait. J'ai eu un plaisir fou à faire ce disque, j'adore ces messieurs ! D'autant plus que les gens semblent aimer cet album, ce qui est très bien aussi!»

Pour la première fois, les deux chanteurs et musiciens québécois réalisaient ensemble un album.

«En amont, nous avons fait le tour de ces chansons complètement différentes, raconte Louis-Jean. À ce stade, j'ai peut-être pris un peu plus de place dans la direction artistique; qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, où est-ce qu'on amène tout ça? Nous avons eu l'impression de tout faire en même temps, nous avons porté plusieurs chapeaux. Ça a été tellement relax!»

Forces complémentaires

Arrangeur chevronné, Antoine Gratton s'est imposé dans l'habillage des chansons.

«Nos forces ont émergé d'elles-mêmes, estime-t-il. Le côté auteur-compositeur de Louis-Jean et mon côté arrangeur. Quand ce fut le temps d'habiller les affaires, c'est moi qui ai pris les devants. J'ai fait pas mal d'arrangements de cordes, de cuivres et anches, etc. Les références aux classiques sont là [Burt Bacharach, Phil Spector, etc.], mais il fallait trouver l'équilibre entre le clin d'oeil et l'imitation. Après tout, elle a travaillé avec les vrais! Il ne fallait donc pas trop aller dans l'évocation directe pour ne pas avoir l'air de ti-culs. Il fallait piger dans l'histoire de Petula Clark et y faire référence.»

La principale intéressée souligne qu'un des moments les plus agréables fut l'enregistrement des choeurs à trois. «C'était le meilleur bout!», s'exclame à son tour Antoine Gratton.

«Au début, reprend Louis-Jean, on faisait des prises de son un peu soft et... à un moment donné, elle nous a suggéré que ça rocke! On a tourné les pitons avec plaisir!»

Les prises de son ont été effectuées dans une seule pièce, tous artisans réunis.

«Nous étions avec l'artiste ayant le plus de métier pour les prises live comme dans les années 60. Son fameux tube Downtown, par exemple, avait été enregistré en trois prises!»

Petula Clark a-t-elle retrouvé ses réflexes dans ce contexte?

«Bof, plus ou moins», répond-elle modestement, avant que Louis-Jean ne la corrige:

«Elle est perfectionniste, très sévère envers elle-même. Il fallait jouer de psychologie et lui dire que tout allait bien.»

«Je m'énervais avec moi-même, admet-elle en souriant. On ne parvient jamais à son idéal, de toute façon.»

Vivre au présent est un autre ingrédient essentiel de sa longévité.

«Nostalgique? Oh non. Mes souvenirs font partie de ma vie, je ne les renie pas, mais je ne tiens pas à en parler ou même à me les remémorer. Sur mon récent disque en anglais, une chanson s'intitule Living for Today. Ça, c'est moi.»

«Vous savez, la nostalgie n'est plus ce qu'elle était», conclut-elle en déclenchant l'hilarité générale.

Au Théâtre Maisonneuve, jeudi, 20 h, Petula Clark présentera un tour de chant essentiellement francophone. Son orchestre sera sous la direction de l'Américain Grant Sturiale.

___________________________________________________________

POP. Vu d'ici. Petula Clark. Les Productions Martin Leclerc.