SYML: il suffit d'une chanson...

Il a envoyé une chanson intitulée Where's My Love à une entreprise de supervision musicale, Secret Road.

Il ignorait que c'était un tube en devenir et que ce serait l'envol d'une carrière solo.

Les cinq versions de la chanson ont accumulé plus de 100 millions d'écoutes sur Spotify. Le couple de patineurs artistiques formé de Julianne Séguin et de Charlie Bilodeau a même patiné sur Where's My Love dans son programme libre aux Jeux olympiques de PyeongChang, où il a pris le neuvième rang.

«Ils doivent être à mon spectacle ce soir», nous a dit SYML mercredi dernier, quelques heures avant son spectacle donné à la salle Le Ministère.

Il ne s'agissait pas du premier spectacle de Brian Fennell à Montréal. «Avec mon groupe Barcelona, nous avons fait la première partie du groupe The Fray au Métropolis en 2014. Je me souviens que nous avions une journée de congé et que nous sommes allés dans le Quartier chinois. Nous avons bu jusqu'à 3 h du matin, et des francophones nous ont montré des jurons. Le jour suivant, nous étions en lendemain de veille, mais le spectacle était incroyable. La foule était tellement enthousiaste. Je suis content d'être de retour.»

En janvier dernier, SYML a sorti un EP de six chansons électro mélancoliques ou du moins émotives, incluant une reprise de Harvest Moon de Neil Young. Partout où il passe, SYML suscite l'intérêt. À Montréal, il a même été invité sur le plateau de l'émission matinale de TVA Salut Bonjour, ce qui est rare pour un artiste anglophone plutôt peu connu.

Envol solo

L'envol solo de Brian Fennell s'est imposé naturellement. Après plusieurs albums, le trio Barcelona voulait faire une transition, notamment parce que ses membres avaient de jeunes enfants. «La tournée n'est pas facile avec une famille», dit le père d'un garçon et d'une fille de 3 ans et 1 an.

«J'ai enregistré une chanson sous le nom de SYML sans trop d'ambition, juste pour voir comment ce serait reçu.»

Or, un superviseur musical a choisi Where's My Love pour la série Teen Wolf. «La chanson a pris vie et elle s'est mise à être streamée», raconte SYML.

En janvier dernier, SYML a sorti un EP de six chansons intitulé In My Body. Il prépare un album complet. Entre-temps, il participe à des séances d'écriture avec différents réalisateurs et collaborateurs.

SYML accorde beaucoup d'importance aux textes de ses compositions.

Il a écrit sa chanson Wildfire alors qu'il voyait, de la fenêtre de son studio, des cendres émanant des incendies qui ont ravagé l'État de Washington l'été dernier. «Il y avait une atmosphère apocalyptique qui était presque belle. Or, c'était lié à la destruction. Puis, je me suis mis à penser aux gens qui se réveillent le matin avec l'idée que leur vie est en train de se briser.»

SYML a écrit Wildfire pour leur donner de l'espoir.

Dans Ghosts, dont l'air est plus pop et rythmé, il réfléchit à l'intégrité à l'ère des Facebook et compagnie. «Je parle des fausses identités sur les réseaux sociaux. Je me demande ce qu'on va en dire dans plusieurs années.»

SYML, qui a un contrat avec le label Nettwerk, n'est pas nostalgique pour autant. Il apprécie le fait que la technologie lui permet d'écrire, d'enregistrer et d'envoyer de la musique du confort de son foyer. «Je suis un père de famille. Je me suis entouré d'une équipe qui sait que je dois parfois rester à la maison.»

«Être honnête, c'est ce qui est important pour moi», dit-il. Et vivre simplement. La preuve : SYML signifie «simple» en gallois.