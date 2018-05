Éric Lapointe: la délivrance du bum national

Longtemps, Éric Lapointe n'a eu que deux passions dans la vie : la scène et l'alcool. Le mélange des deux, explosif, a donné naissance à un personnage d'indécrottable bum national. Sur son dernier disque, le bien nommé Délivrance, il nous laisse entrevoir ce qui se cache derrière le personnage Lapointe: un rockeur au coeur de nounours, qui tient à ce que sa maman assiste à ses spectacles et chante des berceuses à ses deux fils.

BÊTE DE SCÈNE

Nous sommes au début des années 2000, à quelques minutes de la énième prestation d'Éric Lapointe au Show du Refuge. Le chanteur dort dans un lit qu'on a installé dans une loge. Les gars qui sont allés le chercher chez lui l'ont pratiquement transporté jusque dans la voiture: Lapointe a eu une - trop - grosse soirée la veille. «Ils l'ont réveillé pour le pitcher sur scène, raconte l'éternel organisateur du Show, le chanteur Dan Bigras. Je me suis dit: "Il sera jamais capable." Ben joualvert, il a tout arraché.»

«Bête de scène», ces trois mots ne suffisent pas vraiment à décrire l'effet qu'Éric Lapointe produit sur une scène, estime son ami Dan Bigras. «Tabarnac qu'il déménage. Quand il arrive, le monde recule, tellement c'est impressionnant!»

«J'ai beau le voir chanter depuis presque 30 ans, il m'épate toujours», déclare Yves-François Blanchet, ex-agent du chanteur.

La scène, c'est le seul endroit où Éric Lapointe est vraiment heureux. «Je vis pour monter sur scène», résume-t-il sobrement lors d'une entrevue de plusieurs heures accordée à La Presse, dans son studio personnel, au sous-sol de son domicile. «Je suis addict à l'adrénaline. C'est la drogue la plus puissante qui existe.»

Avant de monter sur scène, il piaffe du talon, jusqu'à ce que l'adrénaline lui monte «dans la pointe des cheveux». Et après, les spectateurs s'embarquent pour deux heures de feu, où le chanteur crie, court, saute et sue sa vie. Et dans la salle aussi, ça bouge en masse. «Personne ne reste assis dans un show d'Éric. Les spectateurs sont comme envoûtés», dit Caroline Arseneault, fan de la première heure.

Éric Lapointe est l'un des rares chanteurs qui n'arrêtent pratiquement jamais les tournées. Ses musiciens, les mêmes depuis longtemps, travaillent pratiquement à temps plein pour lui. Ensemble, ils ont joué partout. Dans des bars, des centres commerciaux et tous les festivals de la planète Québec, du Rendez-vous international de la grillade de Saint-Calixte au Festival des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Sans passage sur scène, Lapointe devient rapidement un lion en cage. «S'il passe un mois sans faire un show, il est sûr que sa carrière est finie. Il pogne les nerfs. Il va dans un bar du coin et il chante», résume Jean-Yves Blais, qui a longtemps été son directeur de tournée et est maintenant son agent. De fait, les clients du bar de karaoké qui se trouve à deux pas de la résidence de Lapointe voient régulièrement débarquer le chanteur à l'improviste. «J'arrive, je chante une chanson, pis finalement ça dure une heure!»

Le premier buzz

C'est à 11 ans qu'Éric Lapointe a eu son premier buzz d'adrénaline. Au carnaval de Mont-Joli, il joue une chanson d'Harmonium. «Ç'a été ma première performance et mon premier rappel, raconte-t-il en entrevue. J'étais un petit bonhomme: à 11 ans, j'avais l'air d'en avoir 8. Ma guitare était plus grosse que moi! J'étais derrière le rideau et j'entendais la foule crier: "É-ric, É-ric!" Je tremblais comme une feuille.»

Jamais, pourtant, il n'aurait cru avoir le talent pour mener une vraie carrière dans la chanson. Ses parents, prudents, ont tout fait pour le décourager. Il part en voyage et, à 21 ans, il rentre avec dans ses bagages une pile de chansons à moitié écrites. C'est à cette époque, au début des années 90, qu'Yves-François Blanchet l'entend chanter autour d'un feu de camp. «Il est débarqué chez moi avec un sac d'épicerie plein de tounes. Je me suis dit: "Wow, il y a quelque chose là."»

Blanchet lui présente un parolier, le regretté Roger Tabra. Une rencontre qui changera sa vie. Assis dans son trois-pièces sans meubles, alors que le chanteur vient d'être laissé par sa conjointe, le Français demande à Lapointe: «Mais qu'est-ce que tu voudrais lui dire?» «Je sais pas. N'importe quoi», lance le jeune. «On a notre titre!», s'exclame le Français, un parolier mythique qui écrira des dizaines de chansons pour Éric Lapointe et d'autres stars de la musique.

Sauf qu'à l'heure des chanteurs proprets et romantiques à la Roch Voisine, vedette du moment, aucune maison de disque n'est intéressée par son poulain. «Seul Patrice Duchesne, de chez Gamma, a dit: "Il me semble qu'il y a de quoi à faire avec ça"», dit Yves-François Blanchet.

Le trio de feu

Tabra et le guitariste Stéphane Dufour forment avec Éric Lapointe ce que Blanchet décrit comme un trio de feu. «En 20 ans, il n'y a pas une fois qu'on s'est assis tous les trois et qu'il n'y a pas une toune qui est sortie. C'était comme de la télépathie. De la magie», raconte Stéphane Dufour.

Pour ce premier disque, Obsession, le guitariste Stéphane Dufour avait été engagé pour faire les solos de guitare. «La première fois que je l'ai rencontré, j'ai pensé que c'était le petit frère du chanteur. Je lui ai demandé: "Quand est-ce qu'il arrive, Lapointe?" Il s'est levé, il était en tabarnac: "C'est moi, Lapointe!"»

Le guitariste a fait ses solos sur ce premier disque et a été embauché pour la tournée qui a suivi. «On est arrivés à Québec, on jouait au Café Blues sur Saint-Jean. Il y avait une file d'attente tellement longue dans la rue, on s'est dit que ça devait être pour le show de Daniel Bélanger. Ben non, c'était pour notre show! On commence à jouer, et man, la foule connaissait les tounes! Je me souviens qu'Éric m'a regardé avec les yeux du chevreuil pris dans les phares. On était tous sur le cul.»

Quelques semaines plus tard, un autre show aux FrancoFolies convainc Éric Lapointe que ce spectacle de Québec ne relevait pas uniquement de la chance.

«Il y avait 30 000 personnes qui chantaient mes chansons. J'en parle, et j'ai encore des frissons. J'ai compris ce jour-là que ma vie venait de changer.»

Deux années de succès suivent. Et puis, Lapointe vit le down de son high. Il s'aperçoit que son contrat de disques ne lui accorde, financièrement, que des miettes. Le chanteur décide de rompre son contrat avec Gamma. «Mon gérant m'avait dit: "Fais pas ça, tu risques de tout perdre." Moi, j'ai dit non. Je ne me pencherai pas en payant la vaseline en plus! J'ai perdu tous les revenus de mes grosses années de ventes. Si j'avais eu un contrat de disque décent, j'aurais fait une fortune.»

En faillite, ruiné, englué dans un feuilleton juridique, après une soirée de spectacle dans le Québec profond, il touche le fond du baril. «J'ai cassé en deux. Yves-François a passé la nuit avec moi. Je me suis pleuré l'âme. J'étais au bout du rouleau.»