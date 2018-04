GrimSkunk: souvenirs alternatifs

Unreason in the Age of Madness

C'était la belle époque?

V. P.: Tu sentais qu'il se passait de quoi et qu'on répondait à une demande.

F. S.: En 1994, on a décidé de faire une soirée alternative avec Groovy Aardvark et Les Bons à Rien au Spectrum. C'était archiplein. C'est là que Laurent Saulnier a écrit son article dans le Voir avec «Réveillez-vous» comme titre.

Êtes-vous nostalgiques?

J. E.: Je peux être nostalgique de la vente d'albums.

F. S.: Je suis nostalgique de l'époque où les gens sortaient tout le temps pour tout. Aujourd'hui, tout le contenu offert sur les appareils mobiles garde les gens sur leur cul.

V. P.: On sentait qu'on faisait partie d'un univers parallèle qui ralliait des gens aux idées anticonformistes.

F. S.: Je suis aussi nostalgique de l'exposure que le rock avait à l'époque. Les gens écoutent maintenant du rap, de l'électro...

J. E.: Avant, il y avait toujours un band qui arrivait et qui faisait bang. Nirvana, Green Day, The Offspring, Rage Against The Machine, Soundgarden... À Montréal, il y avait Anonymus, Les Vulgaires Machins, Overbass, B.A.R.F...

C'était l'underground?

F. S.: C'était comme une tribu. Je me souviens très bien quand Groovy Aardvark a eu sa chanson Dérangeant à CKOI en 1996. Des gens étaient frustrés. Comme s'ils perdaient leur appartenance sociale.

Parlons du nouvel album. Vous avez travaillé de nouveau avec le réalisateur Garth Richardson, associé à Rage Against The Machine.

V. P.: Il est venu à Montréal écouter les chansons, mais nous n'étions pas prêts. Il nous a virés de bord. Il avait raison.

F. S.: Il fallait travailler les thématiques des chansons. Leur «heart and soul». Au final, l'album est meilleur et accompli. Il y a encore un côté rock hippie, mais les paroles sont engagées. Quand tu es avec le gars qui a fait le meilleur album rock engagé de l'histoire - le premier de Rage Against The Machine -, tu ne peux pas faire autrement. C'est Garth qui a convaincu Rage de garder le «Fuck you I won't do what you tell me!» [dans la chanson Killing in the Name], alors que le label ne voulait pas.

Parlez-nous de votre chanson Let's Start a War.

F. S.: On se sent interpellés par le racisme, le sexisme, l'homophobie, la montée de la droite égomaniaque avec les Trump et Poutine. Cela vient de notre côté punk, mais aussi hippie. Le « peace and love », c'est important.

Franz, vous avez fondé le label Indica (Half Moon Run, Valaire). Faut-il être fou pour avoir un label en 2018?

F. S.: Oui, mais la musique reste centrale dans la vie. C'est nécessaire au bonheur, à l'équilibre et à la survie des gens.

