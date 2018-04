Ian Kelly et ses grands messieurs

M. Chandler (dites «Monsieur Chandler») est une formation inconnue au bataillon. Mais prêtez une oreille attentive à son premier disque et vous reconnaîtrez les riffs éloquents de Rick Haworth, en conversation fluide avec les lignes de basse de Mario Légaré et la batterie de Sylvain Clavette. Ces trois piliers de la musique québécoise se sont associés au chanteur Ian Kelly pour cet opus de «post-indie pop» en français. Petite histoire d'une grande rencontre.

Première «rencontre»

Début des années 2000. Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavette répètent en après-midi avant le tournage de l'émission Studio TV5, qu'anime leur complice de toujours, Michel Rivard, au Spectrum. Un préposé à l'entretien remarque l'incroyable cohésion de ces trois musiciens qui, ensemble ou séparément, ont accompagné les Paul Piché, Kevin Parent, Luc De Larochellière, Daniel Bélanger et Lhasa de Sela. «Sylvain jouait du drum et je me rappelle lui avoir dit: "C'est beau de voir un band aussi tight", nous dit Ian Kelly. Il m'avait répondu quelque chose comme: "Ça fait 20 ans qu'on joue ensemble." Et c'était il y a 20 ans!»

Deuxième rencontre

La vie prend parfois des chemins inattendus. Fin 2016, Ian Kelly, qui a entre-temps imposé sa douce voix folk sur scène et à la radio, est invité à interpréter deux ou trois chansons en solo à un évènement. Y participe aussi le Magneto Trio, projet instrumental de... Rick Haworth, Mario Légaré et Sylvain Clavette. «Quand je les ai entendus jouer, je me suis mis à chanter pour moi-même au-dessus de leur musique. Je trouvais que ça fittait. Je leur ai dit, sans savoir ce que je voulais de cette affaire-là: "Ça pourrait être le fun de jouer ensemble."»

Troisième rencontre

En janvier 2017, les quatre musiciens se retrouvent dans le studio que Ian Kelly a aménagé dans sa maison à Morin-Heights. Sans plan précis ni attente.

À la veille de la quarantaine et avec cinq albums studio à son actif depuis 2005, Ian Kelly en est venu à considérer toutes ses aventures créatives comme des projets parallèles. L'auteur-compositeur-interprète, qui a déjà aujourd'hui la tête à son prochain album folk en anglais, travaille également à une trame sonore, en plus d'enregistrer des projets chez lui pour des amis.

Cela lui permet de considérer sa carrière avec philosophie, à une ère où le succès en musique est aussi fugace que relatif - rien à voir avec l'époque bénie que ses trois aînés ont connue.

Le premier opus de M. Chandler procède de ce même esprit affranchi de la pression de la «réussite». Les quatre complices l'ont bouclé en quelques séances d'enregistrement, un processus de création que le chanteur a jugé «presque trop court». «Rick disait: "Ah, j'ai un riff." Alors on partait et on jammait. Moi, j'écrivais de petites lignes ici et là, en anglais d'abord. [...] Soixante ou soixante-dix pour cent des bed tracks ont été enregistrées la même journée où on a fait la toune.»

La chimie entre les trois vétérans, qui se parlent en musique depuis quatre décennies, a fait une grande partie du travail. «C'est sûr que quand on partait les jams, j'étais un peu l'outsider, précise Ian Kelly. Eux, ils ne se parlaient pas, ils ne se regardaient même pas et ils se comprenaient. Ça s'est fait sans effort.»