Lydia Képinski: poétesse rock

Lydia Képinski vénère les monologues de Sol, a appris la guitare avec des partitions des Beatles et aime autant la poésie médiévale qu'administrer sa carrière. Espèce de Xavier Dolan de la chanson, avec un talent déjà mature et une assurance innée, la chanteuse de 24 ans vient de lancer un premier disque incandescent dont le titre, Premier juin, est sa date d'anniversaire.

La chanteuse

Lydia Képinski est née dans le Mile End, d'une mère québécoise et d'un père français aux origines polonaises. Même si son premier disque est «deep», elle se décrit comme une fille pétillante et le fun. «Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu de phases troubles», précise-t-elle. Son disque représente d'ailleurs cette période où elle faisait un bac en création littéraire et écriture scénaristique à l'Université de Montréal, tout en cherchant sa voie. «Je voulais faire du cinéma, mais j'ai réalisé que c'était des entreprises à trop grande échelle», dit la jeune femme qui est aussi passée par les arts visuels avant de se lancer en musique. «Donc t'es dans un programme, tout est censé bien aller, mais tu ne sais pas où tu vas. Même si la chanson n'avait jamais été un objectif, une fois que j'ai compris que j'avais besoin d'un projet et que je pouvais voir la musique de manière entrepreneuriale, je me suis dit: "Ça se peut."»

Le disque

Deux ans après la finale du Festival de Granby et la sortie d'un EP, un an après avoir remporté les Francouvertes, Lydia Képinski vient donc de lancer son premier disque. «La plupart de mes chansons étaient écrites avant que je lance mon EP, mais je crois que ni moi ni le monde n'étions prêts pour un album complet. Je devais trouver mon identité musicale», dit la chanteuse, qui explique avoir hérité du côté artiste de son père et de la rigueur de sa mère actuaire - elle gère d'ailleurs son équipe et sa comptabilité.

«Premier juin est un regard sur mes années difficiles. C'est ma date de fête, mais ça signifie plus que d'avoir vieilli d'un an. Ça veut dire: j'ai survécu, crisse. High five à moi-même.» Même si elle va mieux, le disque lui ressemble toujours. «Quand je chante ces textes, je replonge directement dans cet univers. J'ai l'air confiante, mais c'est parce que je suis passée à travers ça que j'ai moins peur de faire une entrevue avec quelqu'un que je ne connais pas.»

Les mots

Lydia Képinski écrit des poèmes depuis la sixième année du primaire, à la suggestion de son père qui cherchait à canaliser l'énergie de sa fille plutôt turbulente en classe. «J'ai continué pendant tout mon secondaire», dit la jeune femme, qui ne nous a pas donné rendez-vous à la bibliothèque Marc-Favreau pour rien.

Non seulement elle adorait Sol quand elle était petite - «J'étais obnubilée par sa manière de jouer avec les mots» -, mais c'est aussi un lieu où elle a travaillé plusieurs textes. «Ce sont les mots qui m'ont amenée à la chanson. J'aime la poésie médiévale justement parce qu'elle est sonore», dit Lydia Képinski, qui adore mélanger les registres de langage, comme Richard Desjardins par exemple, et faire des jeux de mots même dans ses chansons les plus tristes. «Je suis un océan de contradictions. J'aime le tragi-comique. Je module aussi ma manière de chanter, parfois très doucement, parfois très fort. C'est très cohérent comme incongruité!»