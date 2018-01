Arthur H: amour chien fou, quitte... et double

Une collection de sons

L'exploration ici proposée n'est pas que virtuelle: Arthur H et Léonore Mercier ont cueilli des sons et des images au Mexique, à Bali, au Japon. Sons de gamelan balinais, sons de la nature, sons urbains furent les matières premières d'Amour chien fou.

«Léonore est une artiste d'aujourd'hui; elle peut appréhender le son et l'image avec les technologies appropriées, souligne avec admiration son partenaire intime. Qui plus est, elle m'a soumis énormément d'idées et de suggestions pour les textes et les musiques. Elle a récolté et traité des sons et des voix. Elle a réalisé le clip de La boxeuse amoureuse - où Marie-Agnès Gillot danse avec Roschdy Zem.»

Quant à son complice Nicolas Repac, Arthur ne tarit pas d'éloges à son égard:

«Il a volé les âmes de vieux morceaux en les échantillonnant, il les a détournés, leur a redonné vie et m'en a fourni la matière fantomatique. Et puis, il y a son jeu fantastique à la guitare, avec plein d'accidents et de surprises. Il crée dans la spontanéité, se jette dans le vide, apporte une grande richesse à mes chansons. De plus, il a joué un rôle important dans la réalisation de cet album, sachant quel musicien s'adjoindre pour mener à bien l'affaire.»

Touche montréalaise

La touche finale d'Amour chien fou fut apportée à Montréal.

«C'était important pour moi de finir ainsi, raconte Arthur H. Je voulais bénéficier des oreilles fantastiques de mon ami Jean Massicotte; je voulais sa précision, son sens de l'espace, sa conception du son très large et très chaude, une sensibilité que je partage.»

«Je voulais dans cet album des choses qui ne sont pas que françaises. J'adore la France, mais mon âme n'est pas à 100 % française, elle est moins définie.»

On se doute bien que cette nouvelle matière sonore adoptera d'autres formes sur scène; un cycle de spectacles s'amorce dès février.

«Je reviens au concept cabaret, annonce le performer. Je retourne à une approche beaucoup plus fragile que le concert rock. On sera trois sur scène: Nicolas, moi, un autre, sans basse ni batterie. Pour chaque morceau, on devra trouver une solution invraisemblable. On gardera tout ça low tech, le processus restera organique, très vivant. Les chansons seront mises en scène, théâtralisées avec la collaboration de mon frère Kên.

«On souhaite faire en sorte que le geste du musicien s'apparente à celui du magicien.»

