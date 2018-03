The National: dernières mutations

Bryce Dessner, Matt Berninger, Bryan Devendorf, Scott Devendorf et Aaron Dessner du groupe The National.

«Sufjan est proche de nous depuis nos débuts. J'ai personnellement participé à maintes sessions de ses enregistrements. Nico et moi sommes tous deux compositeurs et musiciens de formation, nous partageons cette connaissance.»

D'où cette commande d'un théâtre hollandais, Muziekgebouw Eindhoven, qui a mené à la création et la production de Planetarium. Ces brillants garçons ont ainsi vécu à fond cette «folle aventure», incluant même un passage pour sept trombones et quatuor à cordes.

«Ce n'était pas exactement de la chanson! Nous n'avons pas essayé de garder les choses simples; nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions dans ce contexte. Encore l'été dernier, nous avons tourné un peu cette musique, sans la pression d'un groupe. Nous pourrions le faire de nouveau.»

Simplicité/complexité

Pour Bryce Dessner, cette dimension de son art n'a pas toujours été évidente au sein de The National, mais elle l'a été dans le processus créatif entourant Sleep Well Beast.

«J'étais plutôt un guitariste du groupe. The National a eu longtemps ce parti pris pour la simplicité, quoiqu'une certaine complexité, dans les arrangements, dans les rythmes, pouvait se dissimuler dans les chansons. Or, cette fois, la complexité et la simplicité cohabitent. C'est organique, mieux fusionné.»

Dessner cite l'exemple de Born to Beg, qui se conclut par un canon de guitares très proche de l'esthétique contemporaine. Cette subtilité compositionnelle se trouve çà et là dans l'album, notamment au coeur des chansons I'll Still Destroy You ou Dark Side of the Gym - cette dernière s'inspirerait de l'album Death of a Ladies' Man de Leonard Cohen, réalisé par Phil Spector.

«Cela peut exiger parfois une exécution difficile, mais cela fonctionne avec nos nouvelles chansons. Le choc peut donc se produire et j'en suis très fier. C'est, je crois, l'album de The National où nous sommes allés le plus loin.»

Bryce Dessner précise en outre que la matière poétique de Sleep Well Beast a mené à ce résultat musical: «Le texte contribue à façonner la musique. Fort heureusement, nous nous appuyons presque toujours sur les textes de Matt, nous nous connectons rapidement à ses mots. Il est très rare qu'une chanson existe sans une forte contribution de sa part.»

Sur scène? Le musicien signale que le plaisir est plus grand que jamais.

«Le groupe est plus aventureux que jamais il ne l'a été auparavant. Il y a plus d'espace dans l'interprétation, des éléments électroniques se greffent aux exécutions, il y a une ouverture à l'improvisation ici et maintenant. Nous pouvons compter désormais sur un vaste répertoire et le choix du répertoire peut changer d'un soir à l'autre. Nous pouvons varier à ce point, car nous n'avons pas de tubes, haha!»

__________________________________________________________________

Au MTELUS, ce soir et demain, à 20 h.