Loud: dans le club des millionnaires

Comme son nom le suggère, l'album Une année record est largement teinté par le succès qu'a obtenu Loud, ex-Loud Lary Ajust (LLA), avec son EP de quatre pièces New Phone. «Je sors un EP, je sors un album, je sors d'une année record, sortie l'underground de ses canaux d'égout», chante Simon Cliche Trudeau (de son vrai nom) sur la pièce d'ouverture. Entre autres succès, son clip 56K, tourné en plan-séquence dans un hangar, a été visionné plus d'un million de fois sur YouTube.

Un accélérateur ou un frein pour la suite? «C'est comme si ça grossissait l'enjeu, dit le rappeur originaire du quartier Ahuntsic. Quand on a une grosse chanson qui sort de nulle part, il y a un risque qu'on ne surpasse pas ça. Il est un peu là, le stress. Il fallait établir très vite qu'on n'avait pas juste une chanson.»

Mission accomplie: notre humble radar indique que Devenir immortel (et puis mourir), au refrain obsédant, pourrait devenir le prochain simple millionnaire. D'autres beats dénichés par les réalisateurs Ruffsound et Ajust semblent promis à une riche carrière virtuelle.

Coup de pouce de la France

«Maintenant, je fais la transatlantique pour ramener l'euro, Paris c'est loin mais dans le ciel y'a aucun feu rouge, and I can't stop, dix milles dans les airs», se targue Loud sur la pièce-titre.

Le rappeur doit une grande partie du buzz sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques au public hexagonal. Le EP New Phone a notamment attiré l'attention de Canal+ et du populaire blogue de hip-hop OKLM. «La France a vraiment embarqué: ça totalise 60-70 % de toutes les vues sur YouTube. Les Français ont une oreille plus attentive envers le reste de la francophonie, que ce soit envers les Belges, les Africains ou les Québécois.»

Après une petite tournée québécoise, Loud prévoit fouler les planches européennes en 2018. Un défi pour le chanteur qui a longtemps pu compter sur l'apport scénique d'Ajust et de Lary Kidd.