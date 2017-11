David Crosby: le survivant

Joni et les Beatles

Papa et fiston sont deux fans avoués de Steely Dan, et David Crosby reconnaît d'emblée que ça s'entend sur She's Got To Be Somewhere, la première pièce de son nouvel album.

Il reprend également sur cet album la chanson Amelia qu'avait enregistrée son amie Joni Mitchell sur son album jazz Hejira en 1976. On l'a peut-être oublié, mais c'est Crosby lui-même qui avait réalisé le premier album de la grande artiste canadienne, Song to a Seagull, en 1968.

«L'album Blue de Joni est probablement l'un des meilleurs disques jamais enregistrés. Je ne vois pas d'autre disque aussi bon, sinon peut-être Revolver [des Beatles]. Joni est probablement la meilleure d'entre nous tous», ajoute Crosby en faisant référence à la communauté d'auteurs-compositeurs avec lesquels il a tissé des liens étroits et qui comprenait notamment Jackson Browne, James Taylor, Paul Simon, Paul McCartney ainsi que, évidemment, Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young.

Crosby explique en partie sa poussée de créativité récente - trois albums en quatre ans et un quatrième en préparation - par la séparation de Crosby, Stills and Nash, avec ou sans Young.

«Ce fut une très bonne chose, dit-il. Quand on a commencé, on s'aimait les uns les autres et on appréciait beaucoup la musique de chacun. Mais après 40 ans, ça a régressé au point où on faisait juste partir la machine à boucane et jouer nos hits. Aujourd'hui, je ne fais plus d'argent, mais je fais de la très bonne musique.»

Des retrouvailles de CSNY?

L'an dernier, Graham Nash a pourfendu David Crosby dans une interview accordée à un magazine néerlandais. «J'ai sauvé sa peau pendant 45 ans, et il m'a traité comme de la merde!», a dit Nash, reprochant notamment à Crosby d'avoir irrité Neil Young en médisant sur sa conjointe, l'actrice Daryl Hannah. Les deux hommes n'ont pas fait la paix depuis, dit Crosby qui n'écarte pas pour autant la possibilité de retrouvailles avec Stills, Nash et Young qui, il est vrai, ont aujourd'hui une motivation commune: prendre la parole contre Donald Trump.

«Je ne compte pas là-dessus, mais il ne faut jamais dire jamais, répond Crosby. Parfois, la musique est plus forte que les ego, et on se serre les coudes. Si Neil voulait réunir CSNY - ce dont je doute -, je le ferais. Je n'ai pas de problème avec ces gars-là, je les aime tous et je suis fier des très bons disques que nous avons faits ensemble. Par contre, on ne s'entend pas vraiment présentement et c'est important pour moi d'aller de l'avant et d'être heureux. Mais s'ils m'appelaient pour reformer CSNY, je n'hésiterais pas une seconde.»

Au Théâtre Maisonneuve le 10 novembre, 20 h.