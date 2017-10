Ben Wendel au présent de l'indicatif... jazz

Cinq concerts à voir à l'Off

Joe Sullivan Big Band: au Lion d'Or, demain, 20 h

Pédagogue, trompettiste, compositeur, arrangeur, le Montréalais Joe Sullivan a dirigé plusieurs formations, notamment un big band dont le plus récent enregistrement s'intitule Unfamiliar Surroundings, écrit et composé dans l'esprit du jazz moderne, ceci incluant quelques traits de personnalité de ce compositeur ancré dans la tradition. Joe Sullivan peut compter sur des musiciens de haut niveau, notamment les saxophonistes André Leroux et Al McLean, le trompettiste Jocelyn Couture, le tromboniste Jean-Nicolas Trottier, la section rythmique composée du bassiste Alec Walkington et du batteur Dave Laing. Rigueur et respect de l'histoire en perspective!

François Bourassa Quartet: au Lion d'Or, le 11 octobre, 20 h

Depuis plusieurs années, le pianiste et compositeur dirige un excellent quartette de jazz, fort possiblement le plus consistant sur ce territoire. Outre son leader, cet ensemble est constitué du saxophoniste et flûtiste André Leroux, du contrebassiste Guy Boisvert et du batteur Greg Ritchie. François Bourassa n'a cessé de faire évoluer son langage. En témoigne ce nouvel album, 9. La maturité et la singularité de ses interprètes, les propositions rythmiques bien au-delà du swing, les concepts harmoniques, l'équilibre entre abstraction conceptuelle et assomption de la longue lignée du jazz contemporain: ce qu'on cherche dans le jazz de pointe, on le trouve dans le quartette de Françoise Bourassa.

Burton Greene «trio d'octobre»: à la Sala Rossa, le 12 octobre, 20 h

Originaire de Chicago, le pianiste Burton Greene ratisse large dans le monde de l'improvisation. Au cours des années 60, il trouvait sa place dans la «new thing» à New York, côtoyant ses protagonistes tels Henry Grimes, Marion Brown ou Alan Silva. Un demi-siècle plus tard, l'octogénaire fait équipe avec les bardes de générations subséquentes, notamment les Québécois Isaiah Ceccarelli (batterie) et Éric Normand (basse), à qui l'on doit plusieurs initiatives en musique improvisée d'avant-garde, notamment ce programme à l'OFF Jazz avec la célébrissime chanteuse britannique Maggie Nicols, les groupes locaux Manta et Les Jazz Mess.

Erik Hove Chamber Ensemble: à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, le 13 octobre, 20 h

Polygon, le plus récent enregistrement du saxophoniste et compositeur Erik Hove, est l'une des grandes réalisations de la musique contemporaine de sensibilité jazzistique. Les éléments d'improvisation y sont au service d'une écriture dense, complexe, plus qu'intéressante. L'instrumentation se trouve au croisement du combo jazz et de l'orchestre de chambre se consacrant à la musique contemporaine. Saxophones, clarinettes, flûtes, batterie, contrebasse... mais aussi alto, violon et violoncelles servent cette musique exigeante et audacieuse. Voilà un ensemble parmi les plus visionnaires de la grande musique montréalaise et... trop peu connu.

Il était une fois dans L'OFF: au Gesù, le 14 octobre, 20 h

La soirée de clôture de l'OFF consiste en une présentation collective de 10 piliers du jazz local invités à offrir un répertoire constitué de compositions originales. Sous la direction de la pianiste Marianne Trudel, ces musiques seront exécutées par les trompettistes Andy King, Hichem Khalfa et Lex French, par les saxophonistes Jean Derome, Jean-François Ouellet et Erik Hove, par le bassiste Simon Pagé et le batteur Mark Nelson.