Tire le coyote: cultiver ses racines

Tire le coyote est le genre d'artiste qu'on aime beaucoup ou pas du tout. Avec son vibrato, son folk mélancolique, ses textes poétiques, son regard bleu et son charme discret, il s'est construit en quelques années une communauté fervente de fans. Mais nombreux sont ceux qui ne supportent pas sa voix de falsetto et son univers ultrasensible.

«J'en suis conscient, mais ça ne me dérange plus, dit le principal intéressé, Benoit Pinette de son vrai nom. Je préfère ça à l'indifférence. Je n'aime pas ce qui ne se démarque pas.»

La réputation de Tire le coyote s'est construite lentement mais sûrement. Le chanteur arrive ces jours-ci avec Désherbage, son quatrième disque en huit ans, fort du succès qu'il a connu avec son précédent, Panorama, sorti en 2015. Signe de succès qui ne trompe pas: il a déjà une soixantaine de spectacles prévus partout au Québec jusqu'au printemps 2018.

«La grande chance, c'est que pour la première fois, les diffuseurs nous ont inscrits dans leur programmation avant même d'entendre le disque», dit-il, reconnaissant. Le plaisir de se savoir désiré vient avec sa part d'angoisse, surtout pour lui qui voit sa relation avec le public comme un échange. Il l'avoue, il s'est mis un peu de pression en pensant aux attentes.

«Je me plais à dire que je ne suis pas une vedette populaire en termes de quantité de fans. Mais j'ai des fans fidèles et quand ils aiment, ils aiment.»

«Quand j'écrivais, je pensais à une personne en particulier, qui est venue me voir sept, huit fois en spectacle, et je me disais: "J'espère qu'elle va l'aimer, cette chanson-là." Je me rends compte que ça doit être dur d'avoir un succès populaire, quand tu deviens l'interprète d'une seule chanson. Mais ce n'est pas ce que je vise.»

La recherche de la durée

La radio commerciale ne fait pas jouer Tire le coyote et ce dernier recherche la durée plutôt que le succès instantané. «Avec toute l'offre qu'il y a, ça reste le plus grand défi, de savoir si on sera encore là dans cinq ans.» Le chanteur de 36 ans l'admet, c'est surtout un univers que les gens recherchent chez lui. Un univers «mélancolique, sensible, proche des émotions», porté par cette voix particulière rappelant Neil Young et qui est devenue sa marque de commerce.

«Quand je chante avec ma voix grave, c'est plus parlé et j'ai moins la possibilité de me promener. Alors que ma voix haut perchée me permet de lier les notes sur une syllabe, dit le chanteur qui a toujours aimé les voix atypiques à la Thom Yorke. Je suis sensible aux voix émotives, fragiles. C'est celle que j'ai trouvée pour m'exprimer. Après, c'est un exercice de style, qui vient avec un mélange d'instinct et d'expérience.»