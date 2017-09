Jason Bajada: l'anamour

Il ressort ces lieux communs, puis s'en mord presque les lèvres. Mais pourquoi prendre des détours quand la vérité se présente aussi dépouillée? Sur l'album double Loveshit II (Blondie & the Backstabberz), le chanteur a mis ses tripes, ses viscères et son coeur entier sur l'étal du boucher. «C'est un album qui ne peut pas plus me ressembler», fait-il remarquer.

Les 20 pièces de cette septième livraison racontent, en deux volumes - l'un doux (Blondie) et l'autre amer (Backstabberz) -, une rude histoire de trahison amoureuse et amicale. Histoire vraie, qui plus est. «C'est une histoire d'amour avec une femme qui est devenue ma gérante. Je lui ai transmis la passion de la musique, et ça s'est reviré contre moi, ça m'a explosé à la gueule.»

«Des amis ont choisi le succès, la business, avant la solidarité amicale. Ça m'a complètement décimé. [...] Tous mes exutoires étaient contaminés. Et j'étais incapable de réagir à ça physiquement.»

Si mal dans sa peau, Bajada, qu'il en vient à taper «pistolet» sur Google avec l'idée d'en finir. Mais ses doigts viennent à fuir le clavier d'ordinateur au profit du clavier téléphonique.

«Je suis allé sur le site web de Suicide Action Montréal et j'ai appelé l'organisme, confie-t-il. J'ai parlé quatre heures au téléphone avec quatre spécialistes, qui ont pu me diriger vers des centres d'action.»

Hôpital psychiatrique, méditation, thérapeute («sa sorcière»): Jason Bajada s'est accroché à quelques bouées salutaires, le songwritting en tête.

De cet épisode, il subsiste des vers acérés. «All I wanna do is die», répète-t-il en déchirant une ambiance monacale sur In What World Do You Savages Live Where You Thought I'd Be Cool?, qui ouvre la deuxième moitié du projet.

La pièce a été écrite d'un trait le 31 décembre 2016, en pleine crise d'anxiété dans un studio de Morin-Heights, tandis que les feux d'artiste et les flûtes de champagne prenaient de la hauteur dans un chalet à quelques arpents de là. «J'ai voulu faire un recap de mon année, et c'est avec ce résumé-là que j'ai décidé de starter l'album.»