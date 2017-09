Mon Doux Saigneur: guitares, groove et grisaille

«J'écoutais souvent du vieux blues, précise le jeune Johannais devenu Montréalais. J'entendais beaucoup d'expressions avec "Lord" ou "sweet Jesus". Le jeu de mots avec le sang donnait une portée supplémentaire. J'essaie de créer un univers en soi qui n'est pas palpable. On ne voulait pas s'appeler Les Voitures rouges. On voulait un nom général, ultime.»

«Je veux pouvoir parler à ma grand-mère et à ma petite soeur. Je veux faire des tounes appréciables, touchantes, mais grâce à des chemins communs, avec des twists métaphoriques. C'est là que ça peut devenir magique, plus intemporel.»

La perte du père

Malgré son flegme vocal et sa prédilection pour l'écriture automatique, Emerik semble cogiter abondamment avant de se mettre en danger. Deux ans de premières parties (Bernard Adamus, Klô Pelgag), de concerts confidentiels, de jams et de concours ont forgé la proposition lo-fi de Mon Doux Saigneur, mâtinée de punk, de grunge et de blues.

La genèse, qui remonte à 2015, est troublée par quelques psychotropes. «C'était un party de Saint-Valentin dans Hochelaga. J'ai commencé à jouer sur ma valise, que j'utilisais comme bass drum, dit l'autodidacte. Jesse Mac Cormack [musicien et réalisateur prisé] est venu me voir après et m'a dit que ça lui donnait des idées. Ce qui m'a plu, c'est qu'il parlait d'inspiration et non du fait que ça allait vendre ou pogner.»

En 2015, c'est ce même Mac Cormack qui a réalisé le premier EP d'Emerik St-Cyr Labbé, lequel a repris le flambeau aux côtés de Tonio Morin-Vargas (Canailles) et de Jean-Bruno Pinard sur le présent disque. Ce qui est demeuré intact ? D'efficaces compositions guitare-voix et un groove irrésistible.