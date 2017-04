Tinariwen: charger sa guitare

Les musiciens Kurt Vile, Matt Sweeney et Mark Leanegan prêtent leurs voix et leurs guitares sur Elwan. En quoi est-ce important pour vous de tisser des liens étroits avec le rock américain?

C'est sans doute pour que notre auditoire mondial puisse accéder à la tradition touarègue par le biais de la modernité. Nous avons appris à jouer de la guitare en plein Sahara, avec aucun autre outil que notre bagage traditionnel. La curiosité et les occasions nous ont amenés à rencontrer des stars [américaines] du rock et de la pop, et les collaborations se sont toujours faites simplement, aisément, spontanément. Bref, de la façon dont nous aimons vivre. Évidemment, nous désirons que notre musique soit pop, comme dans populaire. Pas pour être des vedettes, mais parce que nous avons l'ambition de construire un monde meilleur en partageant les fruits de nos expériences.

Après plus de 30 ans de carrière et d'exil, vous n'avez jamais choisi le confort et la facilité. Votre musique reste profondément ancrée dans l'urgence, alors que votre peuple souffre de nombreux conflits territoriaux et du djihad salafiste. Comment réussissez-vous à transformer cette énergie destructrice en force créative?

Nous sommes dans la continuité de notre histoire. Notre principe reste d'aider notre peuple à ouvrir son esprit et à réfléchir à sa situation géopolitique, pour qu'il découvre que la paix est la seule solution. Aujourd'hui, comme à nos débuts, nous trouvons un peu de réconfort lorsque nous jouons de la musique et rendons compte, avec une certaine poésie, de notre condition. C'est une façon de garder notre culture ancestrale vivante.