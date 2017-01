The xx: se libérer

I See You, de The xx

De la perspective

Somme toute, I See You a été enregistré du printemps 2014 au mois d'août 2016. Une longue période qui a permis au groupe d'avoir une perspective sur son nouveau matériel. Les chansons ont eu plusieurs versions, dont le premier extrait On Hold, qui a été écarté de la sélection finale avant de revenir en force avec une introduction de fanfare qui fait mouche, gracieuseté de Jamie.

The xx a ajouté du groove et un peu d'extraversion à sa musique, sans la priver de sa nature intime et charnelle. Il apparaît plus libéré que jamais sur I See You, bien que ses membres aient vécu des hauts et des bas (Oliver a notamment arrêté de boire de l'alcool).

Sur la pièce d'ouverture Dangerous, les musiciens parlent de se mettre en danger et ils se disent téméraires. Sur Something Loving, la timide et douce Romy Madley Croft chante avec assurance et puissance.

Pendant une pause, Romy a par ailleurs passé du temps à Los Angeles pour bosser avec une équipe d'auteurs-compositeurs.

«J'ai dit à mon imprésario que je voulais mieux comprendre les rouages de la pop. De la grosse pop. J'étais curieuse d'en savoir plus sur les règles et de sortir de ma zone de confort en chantant. J'ai appris beaucoup.»

Le tout premier spectacle de The xx a eu lieu à l'extérieur de Londres après une offre reçue sur MySpace. «C'était tellement souffrant d'être sur scène, raconte Oliver. Je tremblais... Pendant les premières années, je n'appréciais pas être sur scène.»

«Cela me fascine à quel point nous étions gênés et mal à l'aise, mais nous avons persisté au point d'aimer cela », complète Romy.

Bien voilà. The xx se produira le 24 mai au parc Jean-Drapeau dans l'espace appelé Plaine des Jeux.

__________________________________________________________________________

POP ÉLECTRONIQUE. I See You. The xx. XL Recordings. Sortie aujourd'hui.