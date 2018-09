Un nouvel album de Chris Cornell en novembre

De nouvelles chansons signées Chris Cornell seront lancées cet automne, plus d'un an après le décès de l'ancien chanteur du groupe Soundgarden.

Associated Press New York

L'album intitulé Chris Cornell et un coffret de quatre disques seront disponibles dès le 16 novembre.

La veuve du musicien, Vicky Cornell, est l'instigatrice des deux projets, qui s'amorcent tous les deux avec la pièce When Bad Does Good. Selon Mme Cornell, ce titre provient des archives de son défunt mari.

Le coffret comprendra 11 chansons inédites. Les deux projets proposeront de la musique écrite en solo et en collaboration avec Audioslave, Soundgarden et Temple of the Dog.

Vicky Cornell a indiqué que l'album était pour les admirateurs de Chris Cornell, ajoutant qu'elle avait voulu rappeler au public tous les rôles joués par le disparu, «l'ami, le mari et le père, le preneur de risques et l'innovateur, le poète et l'artiste».

Chris Cornell est décédé en mai 2017 à l'âge de 52 ans. Sa mort est considérée comme un suicide.