L'album posthume de Johnny Hallyday sortira le 19 octobre

Le 51e album studio de Johnny Hallyday, intitulé Mon pays c'est l'amour, sortira le 19 octobre, a annoncé jeudi Warner, la maison de disques de la star française, né de père belge, et disparu le 5 décembre 2017 à 74 ans.

Une photo en noir et blanc montrant Johnny, une main sur la hanche, regardant au loin derrière l'objectif dans une rue déserte, illustre la pochette de cet album très attendu par ses fans.

Cet opus enregistré au cours des derniers mois de la vie de «l'idole des jeunes», a fait l'objet d'un différend entre sa veuve Laeticia Hallyday et ses deux enfants aînés, nés d'unions précédentes, David Hallyday et Laura Smet, au coeur d'une bataille juridique pour l'héritage de la star.

Ces derniers s'estiment déshérités par le testament de leur père, rédigé en 2014 dans le cadre du droit américain et une première audience est prévue le 22 novembre en France pour débattre de la compétence du tribunal.

L'album Mon pays c'est l'amour, lui, pourra d'ores et déjà sortir. La justice française, saisie le 13 avril pour les deux aînés, leur a refusé le droit de regard qu'ils réclamaient sur ce disque.

L'album sera composé de dix titres: Made in rock n' roll, Mon pays, c'est l'amour, L'Amérique de William, 4m2, Back in L.A., J'en parlerai au diable, Pardonne-moi, Je ne suis qu'un homme, Tomber encore et Un enfant du siècle.