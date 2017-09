Disques québécois: cinq sorties phares

Pierre Lapointe - La science du coeur - 6 octobre

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la sortie de Punkt, précédent disque solo complet de Pierre Lapointe. Bien sûr, il y a eu d'autres projets depuis - le mini-album Les Callas, en 2013, et Paris Tristesse, composé de reprises de son répertoire et réalisé pour le marché français en 2014. Mais 11 nouvelles chansons de l'auteur-compositeur-interprète, c'est quand même un des plus gros événements de la rentrée du côté québécois. Réalisé par le compositeur David François Moreau, La science du coeur sera l'occasion pour Pierre Lapointe de tisser encore davantage les liens entre la chanson, la pop et la musique contemporaine.

Tire le coyote - Désherbage - 22 septembre

Son disque précédent sorti en 2015, Panorama, était franchement réussi. Benoit Pinette, alias Tire le coyote, est de retour cet automne avec Désherbage, où il continuera de distiller son folk country blues aux accents hyper modernes. On retrouvera avec bonheur cette voix particulière, chevrotante et mélancolique, mais pas aussi fragile qu'elle en a l'air et capable de charrier une foule d'émotions. Cette tonalité reconnaissable entre toutes sert parfaitement des textes beaux et ciselés, à la poésie parfois un peu rude, et totalement ancrés dans le langage vernaculaire québécois.