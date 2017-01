The xx commente ses nouvelles chansons

The xx a sorti hier son troisième album fort attendu, I See You. Le trio britannique composé de Jamie Smith, Romy Madley Croft et Oliver Sim, que La Presse a rencontrés à Toronto, commente certaines pièces de ce nouvel opus.

À l'image du premier extrait On Hold, les pièces d'I See You ont eu plusieurs versions puisque l'enregistrement de l'album s'est étiré sur près de deux ans, de Londres au Texas en passant par New York, Reykjavik et Los Angeles.

Dangerous

«Comme la plupart des chansons, elle est loin de ce qu'elle était au départ, indique Jamie xx. C'est une chanson qui date de loin. Oliver me l'a envoyée un week-end où je tournais comme DJ et j'avais cet échantillonnage de cuivres que je voulais utiliser depuis longtemps. Cela collait parfaitement.»

«C'est une chanson de célébration, ajoute Romy. Célébrer le fait de se sentir brave et sans peur.»

Say Something Loving

Cela s'entend. Et elle le confirme. Romy a gagné beaucoup de confiance à chanter. C'est manifeste sur la pièce Say Something Loving, où sa voix mélodieuse prend son envol avec celle d'Oliver.

«C'est l'un des titres les plus récents, dit ce dernier. La mélodie est venue d'abord, et le sentiment vocal, puis nous nous sommes mis à chanter de fausses paroles qui ont pris forme...»

Résultat: une chanson sing-along qui reste en tête avec l'envie irrésistible d'y revenir.

Lips

Des échantillonnages vocaux envoûtants ouvrent la chanson charnelle Lips, où Romy et Oliver chantent à tour de rôle pour se retrouver au refrain comme ils le font si naturellement bien.

De subtils rythmes sonores des Caraïbes agrémentent le tout. «Je crois que nous écoutions beaucoup la chanson One Dance de Drake. Nous aimions le groove», se souvient Jamie. «C'est l'une de mes préférées et c'était un défi plaisant pour nous de composer à partir de l'échantillonnage de Jamie.»

A Violent Noise

Des accords de guitare minimalistes lancent A Violent Noise, nous ramenant au premier album de The xx. Puis des rythmes dance font leur entrée. Voilà une pièce qui peut avoir plusieurs vies en spectacle et même une version club.

«Sur l'album, on s'attend à ce que la chanson explose, mais elle ne le fait pas. C'est ce que j'aime. Cette retenue...», dit Oliver.

Replica

«L'une de mes préférées. Une chanson composée à Los Angeles. Même si je chante principalement, c'est un travail d'équipe», dit Oliver.

Il y a une langueur estivale dans la mélodie, les sonorités et le refrain de Replica. «C'est sans doute la chanson la plus aboutie que nous ayons faite. Elle est marécageuse et il n'y a pas tant d'espace dans le son...»

Test Me

Test Me a des airs presque électro-gospel avec des arrangements de cuivres solennels et des voix lumineuses. Une très belle finale d'album qui fait écho aux conflits qui peuvent éclater entre les membres d'un groupe.

«C'était un démo très bref de Romy que nous avons décidé de garder tel quel. J'ai ajouté ma voix métaphoriquement à la fin», dit Jamie. «Je suis très surprise et ravie d'entendre chanter Jamie sur l'album», souligne Romy.