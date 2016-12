Top 10 des albums de 2016: les choix d'Alain Brunet

Coloring Book de Chance the Rapper

Coloring Book, Chance the Rapper

Émaillé de soul, de gospel et de jazz, le nouvel album signé Chance the Rapper alias Chancelor Bennett fut l'un des plus inspirés de la planète hip-hop. Décidément, ce MC n'a pas cessé de grandir.

Hold/Still, Suuns

Cet album du groupe montréalais dévoile d'abord les contours d'un art rock conceptuel, cérébral, presque clinique, et puis... la rugosité et la sensualité du rock font leur oeuvre, implacablement.

Effets Spéciaux, Avec pas D'Casque

Stéphane Lafleur et ses collègues, anciens et nouveaux, ont franchi une étape cruciale: la musique et les mots de ces Effets spéciaux ont ficelé une proposition majeure de l'univers chansonnier québécois.

Ultramarr, Fred Fortin

Fred Fortin a atteint ici la pleine maturité de son art: conjonction parfaite des styles musicaux qu'il chérit, cohésion idéale de ses musiciens, sens aiguisé de la parole, expressivité remarquable.