Une quarantaine de classiques selon Paul McCartney

Beatlemaniaques et férus de pop classique ont occupé hier plus de 18 000 sièges au Centre Bell, afin d'y acclamer sir Paul McCartney, assurément l'un de ses créateurs et interprètes les plus éminents.

D'entrée de jeu, la basse de Macca, fameux modèle Höfner de l'année 1963, était illuminée sur les écrans géants avant que son utilisateur s'amène sur scène, veste de denim et chemise blanche à épaulettes. Il entonne un tube historique de feu John Lennon, A Hard Day's Night.

Très rock de facture, la pièce des Beatles est suivie de Hi, Hi, Hi, des Wings, avant que le chanteur nous fasse l'annonce suivante: «I believe that we're gonna have a party tonight!» Sous un tonnerre de cris et applaudissements, il sert un second tube de 1964, Can't Buy Me Love.

«Ce soir, je vais parler un petit peu français», nous indique-t-il ensuite. Il lance illico une version avec anches et cuivres de Letting Go, composée avec sa défunte épouse Linda au milieu des années 70. On se redit pour une énième fois que Macca peut compter sur une excellente formation, impeccablement huilée et fort bien sonorisée - Paul «Wix» Wickens, claviers, Brian Ray, basse et guitare, Rusty Anderson, guitare lead, Abe Laboriel Junior, batterie, sans compter les Hot City Horns constitués du tromboniste Paul Burton, du trompettiste Mike Davis et du saxophoniste Kenji Fenton.

Tirée du nouvel album Egypt Station, Who Cares est un blues rock sur l'intimidation et la brutalité, version musclée à souhait dans le contexte d'un spectacle d'aréna. Idem pour Come on to Me, typique ritournelle pop-rock.

Sir Paul retire sa veste, se plante devant son pied de micro, troque sa basse contre sa guitare et tricote avec son collègue le riff d'introduction de Let Me Roll It, un des joyaux de l'album Band on the Run, au milieu duquel on a droit à un solo de clavier bien senti. Encore plus rock, encore plus lourd, le septuagénaire conclut cette chanson par un solo de guitare inspiré de Jimi Hendrix, non sans rappeler Foxy Lady. Toujours en mode rock, Macca et ses sidemen balancent I've Got a Feeling, époque Let It Be. Le leader coiffe le tout d'un solo bien senti, armé de sa Gibson Les Paul.

Aucun CHSLD à l'horizon!

Passons maintenant à la grande pop des Wings. Le thème de l'horloge Big Ben précède le motif pianistique de Let 'Em in, chanson de génie tirée de l'opus Wings at the Speed of Sound. Version impeccable, coiffée par les arrangements d'origine. Grand moment!

Quelques filets de sirop coulent ensuite sur la scène, voici une chanson d'amour dédiée à l'épouse actuelle de McCartney, carrément intitulée My Valentine. On revient aux Wings avec une approche paroxystique de Maybe I'm Amazed. Wow.

On passe de la pop pour claviers et arrangements sophistiqués au country-folk, manière toe-tapper: I've Just Seen a Face, époque Help!, sortie en 1965. On remonte encore plus loin dans le temps, soit en 1958 à l'époque des Quarrymen et de cette fascination britannique pour le blues, le folk, le country et le rock américains: In Spite of All the Danger, composée par Macca et George Harrison, grattée hier avec guitare acoustique et assortie d'une participation fervente du public.