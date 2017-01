Dialogues des carmélites: cohérence et vision théâtrale

Peu d'opéras sont aussi près du théâtre que Dialogues des carmélites. En confiant le trésor de Poulenc à Serge Denoncourt, homme de théâtre, l'Opéra de Montréal a visé juste. Avec cette nouvelle production, dont la première avait lieu samedi soir à la salle Wilfrid-Pelletier, musique et théâtre avancent main dans la main dans une vision cohérente qui magnifie la puissance et la portée universelle de ce chef-d'oeuvre.

Après avoir entendu le metteur en scène parler aux médias de sa lecture athée et anhistorique des Dialogues, on pouvait s'inquiéter. Dans sa mise en scène, Blanche souffrirait de maladie mentale et la Révolution française ne serait pas évoquée, nous apprenait Denoncourt. Il était légitime de se demander si l'opéra de Poulenc n'allait pas souffrir de cette rupture avec la tradition, mais ce n'est pas le cas - sauf, peut-être, aux yeux des traditionalistes purs et durs.

Décor minimaliste

L'action est donc située dans un passé indéfini et non dans le contexte de la Révolution, bien que les costumes suggèrent vaguement les années 50. Ce choix de mise en scène permet d'appréhender les grands thèmes de l'oeuvre dans une perspective plus large, qui risque d'interpeller plus directement le spectateur du XXIe siècle. Quels que soient l'époque et le lieu, le fanatisme et la violence ne sont jamais bien loin.

Le décor est d'une grande simplicité, mais grâce à une utilisation fort pertinente des éclairages, il ne dégage pas la froideur accompagnant parfois les scénographies minimalistes. Son élément central est une combinaison d'immenses rideaux blancs translucides qui apportent de la texture et du mouvement tout en délimitant différentes couches narratives. Une palette de couleurs limitée, où dominent le gris, le blanc et le noir, transpose visuellement les contrastes entre le bien et le mal, la pureté et la terreur, la vie et la mort qui traversent l'opéra. Cette esthétique soignée contribue pleinement à l'expérience du spectateur.

L'une des plus grandes forces de cette oeuvre exigeante, ingrate sur le plan du scénario et des exploits lyriques, réside dans sa merveilleuse partition orchestrale. Jean-François Rivest et l'Orchestre symphonique de Montréal en tirent le meilleur parti. Le chef démontre une intelligence du texte qui place la musique au coeur de la progression dramatique, chaque intervention de l'orchestre plongeant davantage l'auditeur dans la tension du moment, jusqu'à la dernière note.