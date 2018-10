La Force: Ariel Engle du côté de La Force ***1/2

La Force est le pseudo et projet solo de la chanteuse d'origine montréalaise Ariel Engle, connue au sein du collectif torontois Broken Social Scene dans l'album Hug of Thunder (2017).

Les forces canado-indies se sont impliquées dans la confection de cet album: les bardes de BSS, Suuns, le groupe de Patrick Watson, Plants & Animals, Apostle of Hustle, The Barr Brothers.

Il y est question de la crise des réfugiés, de la naissance d'un enfant, de la mort d'un père, de la quête de l'identité personnelle, d'une recherche spirituelle...

En tant que chanteuse, parolière, compositrice ou réalisatrice, Ariel Engle s'inscrit sans doute dans le sillon creusé par Leslie Feist, Emily Haines ou Alejandra Ribera.

Elle est le dernier maillon d'une chaîne anglo-canadienne traversée par le folk, le rock, la pop et aussi l'électro.

Très belle voix, très belle présence, enregistrements bien fagotés, réalisation d'un goût certain et... cette sensation de déjà entendu sauf exception - on y propose quelques ajouts de musique synthétique en fusion avec des instruments acoustiques, notamment sur la chanson Mama Papa.

Du côté de La Force, l'aventure ne fait que commencer.

* * * 1/2

INDIE POP, INDIETRONIQUE, FOLK ROCK. La Force. La Force. Arts & Craft.