Émilie Clepper: troublante beauté ***1/2

Josée Lapointe

La Presse La Presse

D'abord, il y a cette voix qui semble le fruit d'une très vieille âme. Grave et vibrante, avec un tout léger vibrato, qui casse parfois dans les aigus. Et qui transporte tellement d'émotion que dès la première chanson de cette Grande migration, premier disque en français d'Émilie Clepper, on ne peut qu'avoir l'attention captée au maximum.